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500 करोड़ का नल्हड़ मेडिकल कॉलेज, फिर भी इलाज को तरसते मरीज, बना कुत्ते-बंदरों का डेरा, डॉक्टरों की कमी से रेफर हो रहे गंभीर केस

करोड़ों के अस्पताल में सुविधाएं बेहाल! ( ETV Bharat )

नूंह: अरावली की पहाड़ियों के बीच नल्हड़ गांव में करीब 94 एकड़ में फैला राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कभी मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी उम्मीद बना था. करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ यह मेडिकल कॉलेज वर्ष 2012 में कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुआ था. लेकिन आज यही संस्थान मरीजों की शिकायतों, डॉक्टरों की कमी और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है. मरीजों का आरोप है कि मामूली जांच और दवाइयों के लिए भी उन्हें अस्पताल से बाहर जाना पड़ रहा है. करोड़ों की इमारत लेकिन सुविधाओं पर सवाल: मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य नूंह और आसपास के लोगों को बड़े शहरों की स्वास्थ्य सुविधाओं का विकल्प देना था. लेकिन वर्तमान में कई महत्वपूर्ण विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी मरीजों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है. न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट जैसे महत्वपूर्ण पद खाली हैं. गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए पीजीआई रोहतक या अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ रहा है. योजनाएं पूरी तरह धरातल पर नहीं: मेडिकल कॉलेज के विस्तार के तहत क्रिटिकल केयर अस्पताल यानी सीसीएच, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर यानी एमसीएच और डेंटल कॉलेज का निर्माण प्रस्तावित था. इनमें फिलहाल सीसीएच का काम ही शुरू हो पाया है. ऐसे में अस्पताल के विस्तार की योजनाएं पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर पाई हैं. दवा के लिए भटक रहे मरीज: मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचे साजिद अली, फारूक और जुनैद समेत कई मरीजों और तीमारदारों ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई. उनका कहना है कि कई बार टेस्ट बाहर से कराने पड़ते हैं और दवाइयां भी बाजार से खरीदनी पड़ती हैं. मरीजों के मुताबिक मामूली इलाज के लिए भी उन्हें अलग-अलग जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं. मरीज साजिद अली ने कहा कि, "हमें कई टेस्ट बाहर से कराने पड़ रहे हैं और दवाइयां भी बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं. इलाज के लिए पूरा दिन डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. सरकार को अस्पताल की सुविधाओं और रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए." 500 करोड़ का नल्हड़ मेडिकल कॉलेज, फिर भी इलाज को तरसते मरीज (ETV Bharat) अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं के लिए भी परेशानी: वहीं, तीमारदार फारूक ने कहा कि, "अस्पताल में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को काफी परेशानी होती है. जो सुविधाएं यहां मिलनी चाहिए, उनके लिए बाहर जाना पड़ता है." इसके अलावा मरीज जुनैद ने कहा कि, "मरीजों को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती है. सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करना चाहिए." गर्मी में मरीज बेहाल: वहीं, गर्मियों के दौरान मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों और तीमारदारों की परेशानी और बढ़ जाती है. मरीजों का कहना है कि कई जगह एसी काम नहीं करते. कुछ वार्डों में पंखे और कूलर की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं होने की शिकायत है. गर्मी और उमस के बीच मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है. अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर भी मरीजों में नाराजगी है. कई मरीजों का कहना है कि शौचालयों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण वहां से दुर्गंध आती है. अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर सफाई व्यवस्था में कमी मरीजों और तीमारदारों के लिए परेशानी का कारण बन रही है. अस्पताल परिसर में कुत्ते-बंदरों की भरमार: इतना ही नहीं मेडिकल कॉलेज परिसर में आवारा कुत्तों और बंदरों की मौजूदगी भी एक गंभीर समस्या के तौर पर सामने आई है. मरीजों और स्थानीय लोगों के मुताबिक पूरे परिसर में आवारा जानवर आसानी से घूमते नजर आते हैं. पानी की टंकी में बंदर का शव मिलने और एक नवजात को आवारा कुत्तों द्वारा अस्पताल से उठा ले जाने की घटना का भी जिक्र किया जाता रहा है. इन घटनाओं के बावजूद समस्या के स्थायी समाधान की मांग अब भी बनी हुई है. कांग्रेस ने दिया था सुधार का अल्टीमेटम: कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है और पिछले महीने विधायक आफताब अहमद की अगुवाई में धरना-प्रदर्शन भी किया गया था. कांग्रेस विधायक आफताब अहमद की अगुवाई में हुए प्रदर्शन के दौरान मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग उठाई गई थी. प्रदर्शनकारियों ने सरकार और मेडिकल प्रशासन को करीब एक महीने का समय देते हुए व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की थी. इसके बाद अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि स्टाफ की कमी दूर करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.