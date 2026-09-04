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500 करोड़ का नल्हड़ मेडिकल कॉलेज, फिर भी इलाज को तरसते मरीज, बना कुत्ते-बंदरों का डेरा, डॉक्टरों की कमी से रेफर हो रहे गंभीर केस

नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी से मरीज परेशान हैं. हालांकि प्रशासन ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है.

NUH MEDICAL COLLEGE
करोड़ों के अस्पताल में सुविधाएं बेहाल! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 4, 2026 at 5:37 PM IST

9 Min Read
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नूंह: अरावली की पहाड़ियों के बीच नल्हड़ गांव में करीब 94 एकड़ में फैला राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कभी मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी उम्मीद बना था. करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ यह मेडिकल कॉलेज वर्ष 2012 में कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुआ था. लेकिन आज यही संस्थान मरीजों की शिकायतों, डॉक्टरों की कमी और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है. मरीजों का आरोप है कि मामूली जांच और दवाइयों के लिए भी उन्हें अस्पताल से बाहर जाना पड़ रहा है.

करोड़ों की इमारत लेकिन सुविधाओं पर सवाल: मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य नूंह और आसपास के लोगों को बड़े शहरों की स्वास्थ्य सुविधाओं का विकल्प देना था. लेकिन वर्तमान में कई महत्वपूर्ण विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी मरीजों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है. न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट जैसे महत्वपूर्ण पद खाली हैं. गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए पीजीआई रोहतक या अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ रहा है.

योजनाएं पूरी तरह धरातल पर नहीं: मेडिकल कॉलेज के विस्तार के तहत क्रिटिकल केयर अस्पताल यानी सीसीएच, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर यानी एमसीएच और डेंटल कॉलेज का निर्माण प्रस्तावित था. इनमें फिलहाल सीसीएच का काम ही शुरू हो पाया है. ऐसे में अस्पताल के विस्तार की योजनाएं पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर पाई हैं.

दवा के लिए भटक रहे मरीज: मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचे साजिद अली, फारूक और जुनैद समेत कई मरीजों और तीमारदारों ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई. उनका कहना है कि कई बार टेस्ट बाहर से कराने पड़ते हैं और दवाइयां भी बाजार से खरीदनी पड़ती हैं. मरीजों के मुताबिक मामूली इलाज के लिए भी उन्हें अलग-अलग जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं. मरीज साजिद अली ने कहा कि, "हमें कई टेस्ट बाहर से कराने पड़ रहे हैं और दवाइयां भी बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं. इलाज के लिए पूरा दिन डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. सरकार को अस्पताल की सुविधाओं और रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए."

500 करोड़ का नल्हड़ मेडिकल कॉलेज, फिर भी इलाज को तरसते मरीज (ETV Bharat)

अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं के लिए भी परेशानी: वहीं, तीमारदार फारूक ने कहा कि, "अस्पताल में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को काफी परेशानी होती है. जो सुविधाएं यहां मिलनी चाहिए, उनके लिए बाहर जाना पड़ता है." इसके अलावा मरीज जुनैद ने कहा कि, "मरीजों को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती है. सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करना चाहिए."

गर्मी में मरीज बेहाल: वहीं, गर्मियों के दौरान मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों और तीमारदारों की परेशानी और बढ़ जाती है. मरीजों का कहना है कि कई जगह एसी काम नहीं करते. कुछ वार्डों में पंखे और कूलर की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं होने की शिकायत है. गर्मी और उमस के बीच मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है. अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर भी मरीजों में नाराजगी है. कई मरीजों का कहना है कि शौचालयों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण वहां से दुर्गंध आती है. अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर सफाई व्यवस्था में कमी मरीजों और तीमारदारों के लिए परेशानी का कारण बन रही है.

अस्पताल परिसर में कुत्ते-बंदरों की भरमार: इतना ही नहीं मेडिकल कॉलेज परिसर में आवारा कुत्तों और बंदरों की मौजूदगी भी एक गंभीर समस्या के तौर पर सामने आई है. मरीजों और स्थानीय लोगों के मुताबिक पूरे परिसर में आवारा जानवर आसानी से घूमते नजर आते हैं. पानी की टंकी में बंदर का शव मिलने और एक नवजात को आवारा कुत्तों द्वारा अस्पताल से उठा ले जाने की घटना का भी जिक्र किया जाता रहा है. इन घटनाओं के बावजूद समस्या के स्थायी समाधान की मांग अब भी बनी हुई है.

कांग्रेस ने दिया था सुधार का अल्टीमेटम: कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है और पिछले महीने विधायक आफताब अहमद की अगुवाई में धरना-प्रदर्शन भी किया गया था. कांग्रेस विधायक आफताब अहमद की अगुवाई में हुए प्रदर्शन के दौरान मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग उठाई गई थी. प्रदर्शनकारियों ने सरकार और मेडिकल प्रशासन को करीब एक महीने का समय देते हुए व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की थी. इसके बाद अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि स्टाफ की कमी दूर करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

समाजसेवी ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप: सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त कमांडो और समाजसेवी हिदायत खान ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, "मेवात क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन अस्पताल की मौजूदा स्थिति चिंता पैदा करती है. सरकार इस इलाके के साथ दोगला बर्ताव कर रही है. मरीजों को मेडिकल कॉलेज में किसी तरह की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही. लोग सड़क से लेकर विधानसभा तक अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही. अगर जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ तो मेवात के लोग प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं."

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डॉक्टरों की कमी से रेफर हो रहे गंभीर केस (ETV Bharat)

डॉक्टरों के 30 से 35 प्रतिशत पद खाली: इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉ. मुकेश कुमार ने स्टाफ की कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि, "कॉलेज में कुल 1063 पद स्वीकृत हैं. इनमें ए, बी, सी और डी श्रेणी के पद शामिल हैं. नियमित डॉक्टरों की संख्या करीब 160 है और इनमें 30 से 35 प्रतिशत पद खाली हैं. जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर इसके अतिरिक्त हैं. सरकार ने हाल ही में नया नियम लागू किया है. आने वाले दो-तीन महीने में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के सभी पदों पर भर्ती किए जाने की उम्मीद है. वाइस चांसलर रोहतक को भर्ती की अनुमति दी गई है और मेडिकल कॉलेज की ओर से लिस्ट भेज दी गई है."

ओपीडी में पहुंचे 2.69 लाख मरीज: मेडिकल कॉलेज में मरीजों का दबाव कितना अधिक है, इसका अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है. निदेशक के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 31 अगस्त 2026 तक करीब 2 लाख 69 हजार मरीजों ने ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कराया. इसके अलावा 37,352 मरीज आपातकालीन वार्ड में इलाज के लिए पहुंचे.

CHC के हेल्थ सेंटरों में भी हजारों मरीज: मेडिकल कॉलेज की ओर से नूंह सीएचसी में संचालित अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर में 31 अगस्त तक 10,173 मरीज इलाज करा चुके हैं. वहीं, नगीना सीएचसी में संचालित ग्रामीण हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर में भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे. इन आंकड़ों से साफ है कि पूरे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज पर स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा दबाव है.

दवाइयों को लेकर प्रशासन का दावा: मरीजों की ओर से बाहर से दवा खरीदने की शिकायतों के बीच मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में काफी हद तक दवाइयां उपलब्ध हैं. निदेशक डॉ. मुकेश कुमार ने कहा कि, "काफी हद तक दवाइयां उपलब्ध हैं. जो 25-30 प्रकार की दवाइयां कम हैं, उन्हें भी जल्द मंगवाया जाएगा और मरीजों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी."

एक्स-रे मशीनें उपलब्ध कराए जाने का दिया आश्वासन: निदेशक डॉ. मुकेश कुमार ने कहा कि, "मेडिकल कॉलेज में रोजाना करीब 375 एक्सरे किए जाते हैं. मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल को दो नई एक्स-रे मशीनें मिलने वाली हैं. इसके अलावा नई भर्ती प्रक्रिया के तहत रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति होने की उम्मीद है, जिससे अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं को भी बेहतर तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा. मरीजों की संख्या काफी अधिक है. रोजाना करीब 375 एक्सरे हो रहे हैं. दो नई एक्स-रे मशीनें मिलेंगी और रेडियोलॉजिस्ट मिलने के बाद अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी बेहतर होगी."

डेंटल विभाग बना अस्पताल की अच्छी तस्वीर :निदेशक के अनुसार अव्यवस्थाओं की शिकायतों के बीच मेडिकल कॉलेज का डेंटल विभाग एक सकारात्मक तस्वीर पेश करता है. यहां करीब 12 डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं. इनमें छह सीनियर रेजिडेंट, दो प्रोफेसर, दो असिस्टेंट प्रोफेसर और दो एसोसिएट प्रोफेसर शामिल हैं. यहां दांतों से संबंधित इलाज के साथ ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है. मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञों की कमी का असर गंभीर मरीजों पर पड़ रहा है. सिर में चोट, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को कई बार बेहतर उपचार के लिए पीजीआई रोहतक या दूसरे अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है. इससे मरीजों और उनके परिजनों का समय और खर्च दोनों बढ़ता है.

व्यवस्था के बीच बड़ा सवाल: नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भारी संख्या बताती है कि इस संस्थान पर पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था का बड़ा भार है. एक तरफ लाखों मरीज यहां इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, दवाइयों, जांच, सफाई और मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं. हालांकि प्रशासन ने आने वाले दो-तीन महीनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और सुविधाएं बढ़ाने का भरोसा दिया है.

अब सवाल यही है कि करोड़ों रुपये की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं कब तक पूरी तरह पटरी पर आती हैं और मेवात के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख करने से कब राहत मिलती है.

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