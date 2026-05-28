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बकरीद पर नूंह में गोवंश संरक्षण का संदेश, मुस्लिम समाज ने की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग

हरियाणा के नूंह में बकरीद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है.

Nuh Muslim Community Demands to Declare the Cow as the National Animal on Eid al Adha
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 28, 2026 at 8:51 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 9:06 PM IST

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नूंह : मेवात क्षेत्र के नूंह जिले के तावडू उपमंडल अंतर्गत गांव सुनारी में बकरीद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आपसी भाईचारे, सद्भाव और गोवंश संरक्षण का संदेश देते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई. गुरुवार को सरपंच रहमदीन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी से बचने की अपील की.

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग : रैली के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि इस्लाम इंसानियत, रहमत और अमन का पैगाम देता है और समाज में भाईचारा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि गाय को लेकर देश में करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए उसकी रक्षा और सम्मान के लिए सकारात्मक पहल जरूरी है. ग्रामीणों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए. सरपंच रहमदीन ने बताया कि बकरीद के अवसर पर गांव के लोगों ने गोवंश संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से ये रैली निकाली है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को ऐसे किसी भी कार्य से बचना चाहिए जिससे समाज में तनाव या भाईचारा प्रभावित हो.

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग (ETV Bharat)

प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी से बचें : उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी से बचें और शांति व प्रेम के साथ त्योहार मनाएं. इस दौरान उमर मोहम्मद, लुकमान, शमीक, इस्माइल, पूर्व जिला पार्षद साहब खान, डॉ. कमरुद्दीन, मास्टर जाकिर हुसैन, डॉ. तालीम, अब्दुल्ला, डॉ. जालू, पूर्व सरपंच इदरीस, शाहिद हुसैन और अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे. ग्रामीणों ने कहा कि मेवात से दिया गया ये संदेश सामाजिक सौहार्द और आपसी सम्मान को मजबूत करने वाला है. नमाज के लिए जाते समय निकाली गई इस रैली में लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो जैसे संदेशों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया. गांव सुनारी से उठी इस भाईचारे व सद्भाव के संदेश की सराहना की जा रही है.

Nuh Muslim Community Demands to Declare the Cow as the National Animal on Eid al Adha
बकरीद पर मेवात से उठा गोवंश संरक्षण का संदेश (ETV Bharat)

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Last Updated : May 28, 2026 at 9:06 PM IST

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