नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का फोन हैक, शरारती तत्वों ने वॉट्सएप मैसेज भेजकर मांगे पैसे

नूंहः हरियाणा के नूंह जिले से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री चौधरी आफताब अहमद के मोबाइल फोन को अज्ञात साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया है. हैकर्स ने उनके वॉट्सएप सहित व्यक्तिगत फोन का दुरुपयोग कर मनमाने संदेश भेजने और पैसे मांगने की कोशिश की है. विधायक ने अपने फेसबुक अकाउंट से इस बारे में लोगों को सार्वजनिक जानकारी दी है. साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील की है. माना जा रहा है कि अपराधियों ने संभवतः फिशिंग लिंक के जरिए फोन तक पहुंच बनाई.

जिला पुलिस और साइबर सेल जांच में जुटीः घटना का पता चलते ही विधायक आफताब अहमद ने तुरंत जिला पुलिस और साइबर सेल को सूचित किया. अभी तक कोई बड़ा नुकसान या ठगी की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन उनके शुभचिंतकों और समर्थकों में चिंता का माहौल है. साइबर एक्सपर्ट्स की एक टीम मामले की जांच करने और समस्या के समाधान में जुटी हुई है. वहीं इस घटना के बाद विधायक आफताब अहमद ने अपने फेसबुक पेज पर एक जरूरी सूचना पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.