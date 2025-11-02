ETV Bharat / state

नूंह में नाबालिग से रेप मामला: जिला कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 20-20 साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

Minor Rape Case in Nuh: दुष्कर्म के दोषियों को जिला अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है.

Minor Rape Case in Nuh
Minor Rape Case in Nuh (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 2, 2025 at 11:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को जिला अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने एक पर 58 हजार और दूसरे पर 62 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जिसकी राशि ना चुकाने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दुष्कर्म का ये मामला साल 2022 का है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर आशु संजीव टिंजन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पॉक्सो एक्ट-कम-चिल्ड्रन कोर्ट ने 28 अक्टूबर को पहले मामले में फैसला सुनाया, जबकि 30 अक्टूबर को दूसरे मामले में दोषसिद्धि का आदेश पारित किया. दोनों ही मामलों में 31 अक्टूबर को सजा की औपचारिक घोषणा हुई.

रेप के दोषी को सजा: नूंह पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पहले मामले में थाना रोजका मेव में दर्ज एफआईआर के तहत मुबारिक को कोर्ट ने दोषी ठहराया था. मुबारिक ने पीड़िता को उसके सहपाठी के माध्यम से धमकाया था. मुबारिक ने तेजाब फेंकने, परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी. उस पर लड़की से रेप और फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का आरोप था. सरपंच चुनाव के नाम पर उसने पीड़िता से 4 लाख 37 हजार रुपये नकद और 4 तोला सोना ऐंठा. चुनाव हारने के बाद फिर सोहना के होटल में ले जाकर दोबारा बलात्कार किया और आधार कार्ड छीन लिया.

ब्लैकमेल व डर से पीड़िता ने नवंबर 2022 को आत्महत्या का प्रयास किया. जिसके बाद परिवार को घटना का पता चला, तो परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया. दोषी मुबारिक पर अदालत ने कुल जुर्माना 62 हजार रुपये निर्धारित किया है.

दोषियों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया: दूसरे मामले में थाना पिनंगवा में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. जिसमें उस्मान को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. वकील ने बताया कि पीड़िता घर पर अकेली थी. इस दौरान उस्मान ने उसका मुंह दबाया और खेतों में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया. लड़की व उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी. डर के कारण पीड़िता चुप रही और बाद में बीमार पड़ने पर सितंबर 2022 को परिजनों को बताया. उस्मान पर भी कुल जुर्माना 58 हजार रुपये लगाया गया.

जुर्माना ना भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी: दोनों मामलों में जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त जेल में सजा काटनी होगी. जिला पुलिस के अधिकारी ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस ने शुरुआत से ही तेजी से जांच की और मजबूत साक्ष्य एकत्रित किए. गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, फोटो रिकवरी, होटल रिकॉर्ड और अन्य प्रमाण अदालत में पेश किए गए, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की.

ये भी पढ़ें- कैथल के युवक को बंधक बनाकर ग्वाटेमाला में मार डाला, डंकी रूट से जा रहा था अमेरिका

TAGGED:

MINOR RAPE CASE IN NUH
RAPE CONVICTS SENTENCED IN NUH
नूंह में नाबालिग रेप मामला
नूंह में रेप के दोषियों को सजा
MINOR RAPE CASE IN NUH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.