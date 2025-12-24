ETV Bharat / state

मेवात की मोबाइल कोर्ट बस बनी धरोहर, अब हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में सहेजी जाएगी न्याय की विरासत

नूंह: मेवात क्षेत्र की न्यायिक व्यवस्था में एक समय क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली अनोखी मोबाइल कोर्ट बस अब इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है. दरअसल, हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत इस बस को हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, तावडू को दान में सौंप दिया गया है. ग्रामीण इलाकों तक न्याय पहुंचाने का प्रतीक रही यह बस अब संग्रहालय की धरोहर बनकर मेवात के ऐतिहासिक महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करेगी. बस हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम पहुंची: जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग और जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने म्यूजियम के प्रबंधक इकबाल सिंह को मोबाइल कोर्ट बस की चाबी और सभी आवश्यक दस्तावेज सौंपे. इसके बाद बस को विधिवत रूप से नूंह कोर्ट परिसर से रवाना किया गया. यह बस अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम पहुंच चुकी है, जहां इसे अदालत के स्वरूप में सजाकर सुरक्षित रखा जाएगा. मोबाइल कोर्ट की शुरुआत का उद्देश्य: इस मोबाइल कोर्ट बस की शुरुआत साल 2007 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन द्वारा की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य मेवात के दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके गांव के नजदीक ही न्याय उपलब्ध कराना था. बिछोर, पुन्हाना, लुहिंगाकलां और शिकरावा जैसे गांवों में यह बस जाकर आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई करती थी. अब हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में सहेजी जाएगी न्याय की विरासत (ETV Bharat)