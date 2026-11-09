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नूंह इंजीनियरिंग कॉलेज में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ी, सरकार पर बरसीं मुमताज पटेल, बोलीं- "कॉलेज की हालत शर्मनाक"

नूंह पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में 39वें दिन भी आंदोलन जारी ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज पल्ला में छात्रों का धरना प्रदर्शन 39वें दिन भी जारी है. कॉलेज की बुनियादी सुविधाओं और अन्य मांगों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब लगातार गंभीर होता जा रहा है. भूख हड़ताल पर बैठे दो छात्रों के साथ अब तीसरा छात्र भी शामिल हो गया है. वहीं, छात्रों की बिगड़ती तबीयत के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक उनकी मांगों पर ठोस लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है.

तीसरे छात्र ने भी शुरू की भूख हड़ताल: कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे छात्र हुजैफा अलीगढ़ और अरबाज शिकरावा पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. अब सुहैल शाहपुर नंगली ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी है. इससे आंदोलन और गंभीर हो गया है. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे. भूख हड़ताल के चलते छात्रों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है.