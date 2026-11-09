नूंह इंजीनियरिंग कॉलेज में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ी, सरकार पर बरसीं मुमताज पटेल, बोलीं- "कॉलेज की हालत शर्मनाक"
Mewat Engineering College Protest: मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में 39 दिनों से धरना जारी है. तीसरे छात्र ने भी भूख हड़ताल शुरू की.
Published : November 9, 2026 at 10:52 AM IST|
Updated : November 9, 2026 at 10:58 AM IST
नूंह: जिले के मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज पल्ला में छात्रों का धरना प्रदर्शन 39वें दिन भी जारी है. कॉलेज की बुनियादी सुविधाओं और अन्य मांगों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब लगातार गंभीर होता जा रहा है. भूख हड़ताल पर बैठे दो छात्रों के साथ अब तीसरा छात्र भी शामिल हो गया है. वहीं, छात्रों की बिगड़ती तबीयत के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक उनकी मांगों पर ठोस लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है.
तीसरे छात्र ने भी शुरू की भूख हड़ताल: कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे छात्र हुजैफा अलीगढ़ और अरबाज शिकरावा पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. अब सुहैल शाहपुर नंगली ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी है. इससे आंदोलन और गंभीर हो गया है. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे. भूख हड़ताल के चलते छात्रों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है.
छात्रों के समर्थन में पहुंचीं मुमताज पटेल: इस बीच कांग्रेस नेता और दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल धरना स्थल पर पहुंचीं. उन्होंने कॉलेज का निरीक्षण किया और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने कहा कि, "दिवाली जैसे त्योहार पर जहां बच्चों के हाथों में मिठाई होनी चाहिए थी, वहीं वे अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल करने को मजबूर हैं. कॉलेज की हालत बेहद दयनीय है और हरियाणा सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है. छात्रों की मांगें बिल्कुल जायज हैं और ये उनका हक हैं. स्टाफ के साथ भी यहां अन्याय हुआ है. बच्चों को मजबूर होकर धरना देना पड़ रहा है. यह उनके भविष्य का सवाल है. वक्फ बोर्ड ने जिस उद्देश्य से इस कॉलेज का निर्माण कराया था, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए. यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए."
"लिखित आश्वासन चाहिए": वहीं, प्रशासन की ओर से प्रेस नोट जारी कर मांगें पूरी करने का दावा किए जाने पर मुमताज पटेल ने छात्रों की लिखित आश्वासन की मांग का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि, "मौखिक आश्वासन देकर बच्चों को धरने से हटा दिया जाएगा और बाद में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आएगा तो उसका क्या फायदा? बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में कोई वक्त नहीं लगता. स्टाफ का इंक्रीमेंट और सैलरी जारी करने में भी देरी नहीं होनी चाहिए. यदि रातों-रात ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है तो एक कॉलेज में रातों-रात सुविधाएं भी दी जा सकती हैं. दिवाली के दिन इन बच्चों की जिंदगी में भी रोशनी का दिया जलाया जाना चाहिए."
लोगों से छात्रों के साथ खड़े होने की अपील: वहीं, मुमताज पटेल ने मेवात के लोगों से अपील की कि वे आने वाली पीढ़ी और क्षेत्र के भविष्य के लिए छात्रों का साथ दें. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता लगातार आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं. यदि सरकार ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो यह आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है.
कई नेता पहले भी दे चुके हैं समर्थन: गौरतलब है कि इससे पहले विधायक आफताब अहमद, लोहारू विधायक राजबीर फरटिया और हरियाणा के यूट्यूबर इरफान भी छात्रों के समर्थन में पहुंच चुके हैं. मंत्री और उपायुक्त स्तर पर छात्रों को आश्वासन दिए जाने की बात सामने आई है, लेकिन छात्र अब भी लिखित आदेश जारी करने की मांग पर अड़े हैं.
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