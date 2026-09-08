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ना बिजली, ना पानी, ना स्कूल... 20 साल से विकास को तरस रहा खेंचातान गांव, ग्रामीण बोले- "आखिर हमारी पहचान क्या है?"

न पंच, न सरपंच, न पार्षद: स्थानीय प्रतिनिधित्व नहीं होने का सीधा असर गांव के विकास पर पड़ा है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में न कोई पंच है, न सरपंच और न ही पार्षद. ऐसे में सड़क, नाली, पेयजल और अन्य विकास कार्यों के लिए कोई स्थानीय प्रतिनिधि जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है. ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत और नगरपालिका दोनों व्यवस्थाओं से बाहर होने के कारण विकास राशि भी गांव तक नहीं पहुंच पाती.

नगर पालिका बनी, लेकिन खेंचातान रह गया बाहर: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान एक ग्रामीण ने कहा कि, "पुन्हाना नगर पालिका के गठन के बाद पटाकपुर को तो नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया गया, लेकिन शमशाबाद खेंचातान को न तो नगर पालिका में जगह मिली और न ही किसी दूसरी ग्राम पंचायत से जोड़ा गया. इसके बाद से गांव के लोग करीब 18 से 20 वर्षों तक स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान के अधिकार से वंचित हैं."

2008 से पहले पटाकपुर पंचायत का हिस्सा था गांव: ग्रामीणों के मुताबिक साल 2008 से पहले शमशाबाद खेंचातान गांव पटाकपुर ग्राम पंचायत का हिस्सा हुआ करता था. उस समय गांव के लोग पंचायत चुनाव में मतदान करते थे और स्थानीय स्तर पर उनकी भागीदारी भी थी. लेकिन बाद में पुन्हाना में नगर पालिका बनने के दौरान पटाकपुर गांव को नगर पालिका में शामिल कर लिया गया, जबकि खेंचातान की स्थिति अधर में रह गई.

लोकसभा-विधानसभा में वोट लेकिन पंचायत-पालिका में अधिकार नहीं: वहीं, एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि, "खेंचातान गांव के लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत और नगर पालिका चुनाव में वोट नहीं डाल सकते. चुनावी राजनीति में उन्हें मतदाता माना जाता है, लेकिन स्थानीय निकायों में उनकी कोई भागीदारी नहीं है. यही वजह है कि गांव का अपना न पंच है, न सरपंच और न ही कोई पार्षद."

सुविधाओं का इंतजार: ईटीवी भारत ने कुछ ग्रामीणों से बताचीत की. बातचीत के दौरान एक ग्रामीण ने कहा कि, "खेंचातान गांव में करीब 1500 लोग रहते हैं. गांव में लगभग 200 से 250 घर हैं और करीब 450 मतदाता बताए जाते हैं. इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद गांव आज भी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है. गांव के लोगों को वर्षों से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, जबकि धरातल पर सुविधाएं अब भी नहीं पहुंची हैं."

आखिर किसके अधीन है खेंचातान?: ग्रामीणों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनका गांव किस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है. पुन्हाना शहर की सीमा से सटे इस गांव की स्थिति लंबे समय से स्पष्ट नहीं हो सकी है. ग्रामीणों का कहना है कि जब गांव की प्रशासनिक पहचान ही तय नहीं होगी तो विकास कार्यों के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा. इसी सवाल के साथ ग्रामीण प्रशासन और सरकार से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.

नूंह: जिले के पुन्हाना शहर से सटा शमशाबाद खेंचातान गांव पिछले करीब दो दशकों से अपनी प्रशासनिक पहचान के संकट से जूझ रहा है. यहां समय-दर-समय सरकारें बदलीं, जनप्रतिनिधि बदले और समय भी आगे बढ़ता गया, लेकिन गांव की किस्मत नहीं बदली. ग्रामीणों का आरोप है कि खेंचातान न तो किसी ग्राम पंचायत का हिस्सा है और न ही उसे पुन्हाना नगर पालिका में शामिल किया गया है. इसी प्रशासनिक खींचतान का असर गांव के विकास पर पड़ रहा है.

कच्चे रास्तों ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी: खेंचातान में आज भी पक्के रास्तों का अभाव है. गांव के अधिकांश रास्ते कच्चे हैं, जिससे बारिश के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं. जलभराव और कीचड़ के कारण लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से पक्की सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण यह समस्या जस की तस बनी हुई है.

कच्चे रास्तों ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी (ETV Bharat)

बिजली के लिए दूर-दराज से व्यवस्था करने को मजबूर: ग्रामीणों के अनुसार गांव में अभी तक नियमित बिजली कनेक्शन की सुविधा पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकी है. लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से निजी स्तर पर बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि आधुनिक दौर में भी गांव का बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

टैंकरों के पानी से बुझ रही प्यास: पेयजल की समस्या भी खेंचातान गांव के लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पानी की जरूरत पूरी करने के लिए टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है. नियमित पेयजल व्यवस्था नहीं होने से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है.

नगर पालिका बनी, लेकिन खेंचातान रह गया बाहर (ETV Bharat)

गांव में स्कूल भी नहीं: ग्रामीणों की मानें तो गांव में सरकारी स्कूल नहीं होने के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए आसपास के गांवों या पुन्हाना शहर जाना पड़ता है. रोजाना बच्चों को दूर भेजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी परेशानी है. इससे कई बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है.

आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं से भी दूरी: खेंचातान गांव में आंगनवाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य संबंधी सरकारी सुविधाओं का भी अभाव बताया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि छोटे बच्चों और महिलाओं को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. गांव में कोई स्थायी सरकारी कर्मचारी तैनात नहीं होने से लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरे क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है.

50-60 साल पुराना गांव: ग्रामीणों के अनुसार खेंचातान गांव का अस्तित्व करीब 50 से 60 साल पुराना है. बावजूद इसके गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है. इतने वर्षों में गांव की आबादी बढ़ी, घर बढ़े और जरूरतें भी बढ़ीं, लेकिन प्रशासनिक पहचान और विकास की व्यवस्था उसी जगह अटकी हुई है. गांव को किसी ग्राम पंचायत से जोड़ने या पुन्हाना नगर पालिका में शामिल करने की मांग कई बार अधिकारियों के सामने रखी जा चुकी है. इस संबंध में ग्रामीण नूंह जिला उपायुक्त से भी मुलाकात कर चुके हैं. उन्हें कार्रवाई का आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका."

2008 से पहले पटाकपुर पंचायत का हिस्सा था गांव (ETV Bharat)

"अब आश्वासन नहीं, जमीन पर काम चाहिए": गांव के लोगों का कहना है कि वे करीब दो दशक से विकास कार्यों का इंतजार कर रहे हैं. चुनावों के दौरान नेता गांव में पहुंचकर सुविधाएं उपलब्ध कराने के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद गांव की समस्याएं पीछे छूट जाती हैं. हमारी मांग है कि गांव की प्रशासनिक स्थिति जल्द तय की जाए और उसे पंचायत या नगरपालिका व्यवस्था से जोड़ा जाए.

डीसी बोले- "मामला एसडीएम के पास भेजा": इस पूरे मामले पर नूंह के जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि, "मामले को एसडीएम के पास भेज दिया गया है. जनगणना के बाद ही यह संभव हो पाएगा, क्योंकि तब तक सीमाएं तय हैं."

खेंचातान गांव को सुविधाओं का इंतजार (ETV Bharat)

जनगणना के बाद समाधान की उम्मीद: डीसी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि भविष्य में गांव की प्रशासनिक स्थिति को लेकर कोई फैसला हो सकेगा. हालांकि तब तक गांव के लोगों के सामने सवाल वही बना हुआ है कि आखिर पंचायत और नगरपालिका के बीच फंसे इस गांव के विकास की जिम्मेदारी कौन उठाएगा. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि खेंचातान को जल्द किसी ग्राम पंचायत में शामिल किया जाए या फिर पुन्हाना नगर पालिका का हिस्सा बनाया जाए. साथ ही गांव में पक्की सड़क, नियमित बिजली, पेयजल, स्कूल, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो.

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