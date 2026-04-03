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नूंह आईएमटी रोजका मेव में फिर भड़का जमीन विवाद, किसानों के विरोध के बाद रोका गया निर्माण कार्य

ठेकेदार पर डराने का आरोप: प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य से जुड़े एक ठेकेदार ने तेज रफ्तार में वाहन चलाकर उन्हें डराने और तितर-बितर करने की कोशिश की. किसान मोहम्मद ने कहा, “ठेकेदार ने जानबूझकर गाड़ी तेज चलाई ताकि हम डर जाएं, लेकिन हम अपने हक के लिए डटे रहे.” हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और अब तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

नूंह: जिले के आईएमटी रोजका मेव क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गरमा गया है. बीते दिन किसानों और प्रशासन के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जिसके चलते निर्माण कार्य को रोकना पड़ा. बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. पिछले करीब ढाई साल यानी 25 महीनों से किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस बार हालात ज्यादा संवेदनशील नजर आए.

जमीन पर कब्जा बरकरार: किसानों का कहना है कि करीब 500 एकड़ जमीन पर अभी भी उनकी फसल खड़ी है और उनका कब्जा बना हुआ है. किसान जाहिद हुसैन ने कहा कि, "जब तक हमारी फसल है और हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे." किसानों के अनुसार प्रशासन पुलिस बल के साथ निर्माण कार्य शुरू कराने पहुंचा था, लेकिन उनके विरोध के चलते काम रोकना पड़ा.

किसानों के विरोध के बाद रोका गया निर्माण कार्य (Etv Bharat)

"जबरन काम नहीं होने देंगे": आंदोलन कर रहे किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर जबरन निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा. इस बारे में किसान उमर मोहम्मद ने कहा कि, "अगर जबरदस्ती की गई तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे." वहीं, किसान शरीफ खान ने कहा कि, "हमारी मांगें पूरी होने तक धरना जारी रहेगा, पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता."

प्रशासन अलर्ट: वहीं, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. यह विवाद किसानों के अलग-अलग गुटों और कुछ ठेकेदारों से भी जुड़ा हुआ है, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है, लेकिन तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

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