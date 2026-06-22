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नूंह में अवैध खनन के खिलाफ हाईटेक एक्शन, ड्रोन से हो रही पहाड़ियों की निगरानी

ड्रोन से हो रही पहाड़ियों की निगरानी : दरअसल, पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन के निर्देशानुसार बिछौर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुखबीर यादव अपनी टीम के साथ हथनगांव पहुंचे. अभियान के दौरान ड्रोन उड़ाकर पहाड़ी इलाकों, संवेदनशील स्थानों और संभावित खनन स्थलों की गहन निगरानी की गई. ड्रोन कैमरों की सहायता से दूर-दराज के क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखी गई.

नूंह: जिले में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई और तेज कर दी है. आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए अब संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है. इसी कड़ी में रविवार को बिछौर थाना क्षेत्र के हथनगांव की पहाड़ियों में विशेष ड्रोन सर्विलांस अभियान चलाया गया.

ऐसे होगी खनन माफियाओं पर सख्ती: पुलिस अधिकारियों के अनुसार ड्रोन निगरानी के जरिए ऐसे स्थानों तक भी आसानी से पहुंच बनाई जा रही है, जहां सामान्य गश्त के दौरान निगरानी करना कठिन होता है. इस तकनीक की मदद से अवैध खनन में संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

नूंह में अवैध खनन के खिलाफ हाईटेक एक्शन (ETV Bharat)

पुलिस की चेतावनी: वहीं, बिछौर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुखबीर यादव ने कहा कि, "अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. ड्रोन सर्विलांस, विशेष अभियान और नियमित गश्त के माध्यम से जिले में अवैध खनन पर लगातार नजर रखी जा रही है."

प्राकृति की सुरक्षा पर प्रशासन का फोकस: पुलिस प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी ड्रोन सर्विलांस और विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे. प्रशासन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है.

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