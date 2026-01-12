ETV Bharat / state

नूंह में शिक्षा मंत्री ने किया स्कूल का उद्घाटन, महिपाल ढांडा बोले- "स्टूडेंट्स को बिजनेस मॉड्यूल से जोड़ने पर हो रहा मंथन"

हिंगनपुर गांव नूंह में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने स्कूल का उद्घाटन किया. शिक्षा क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाओं का भी ऐलान किया.

नूंह में शिक्षा मंत्री ने किया स्कूल का उद्घाटन
नूंह में शिक्षा मंत्री ने किया स्कूल का उद्घाटन (Etv Bharat)
January 12, 2026

नूंह: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने साल 2026 के शुरू होते ही नूंह को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है. शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े नूंह जिले के हिंगनपुर गांव में दो मंजिला स्कूल भवन करीब 1.37 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है. जिसमें 10 कमरों के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है. पहले यह स्कूल 8वीं तक था. स्कूल का उद्घाटन कर शिक्षा मंत्री ने दसवीं तक करने की घोषणा की है.

इतना ही नहीं स्कूल के लिए आने वाले रास्ते को भी पक्का करने और ग्राउंड को समतल करने समेत तमाम मांगों को मंजूर किया गया है. खास बात यह रही कि शहीद नसीरुद्दीन हिंगनपुर के नाम पर पड़ोसी गांव हिंगनपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम रखने की भी मंजूरी दी गई है.

नकल पर नकेल: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि "पेपर लीक, नकल इत्यादि को लेकर जो नूंह जिला बदनाम रहा है. इस बार पूरी सख्ती रहेगी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में पूरी तरह से नकल पर नकेल कसी जाएगी. अधिकारियों को इसके दिशा निर्देश दे दिए गए हैं. नई शिक्षा नीति के तहत आने वाले कुछ समय में जल्दी ही जिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, उसको पूरा किया जाएगा. सहायक शिक्षक के कार्यकाल को बढ़ाने के अलावा, समय पर वेतन देने और वेतन वृद्धि इत्यादि मांगों पर भी विचार किया जाएगा".

बिजनेस मॉड्यूल पर भी जोर: मंत्री ढांडा ने कहा कि" स्कूली छात्रों को अब बिजनेस मॉड्यूल से भी जोड़ने पर विचार किया जा रहा है. पीछे एक कार्यक्रम पंचकूला में आयोजित हुआ था, जिसमें नूंह के बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था. उन्होंने मेवात के अभिभावकों से अपील की कि स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाए, ड्रॉप आउट को रोके और पढ़ाई पर पूरा फोकस करें. शिक्षा विभाग स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रखेगा". वहीं, हिंगनपुर गांव में पहुंचने पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का आतिशबाजी-फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया.

