नूंह में शिक्षा मंत्री ने किया स्कूल का उद्घाटन, महिपाल ढांडा बोले- "स्टूडेंट्स को बिजनेस मॉड्यूल से जोड़ने पर हो रहा मंथन"

नूंह: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने साल 2026 के शुरू होते ही नूंह को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है. शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े नूंह जिले के हिंगनपुर गांव में दो मंजिला स्कूल भवन करीब 1.37 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है. जिसमें 10 कमरों के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है. पहले यह स्कूल 8वीं तक था. स्कूल का उद्घाटन कर शिक्षा मंत्री ने दसवीं तक करने की घोषणा की है.

इतना ही नहीं स्कूल के लिए आने वाले रास्ते को भी पक्का करने और ग्राउंड को समतल करने समेत तमाम मांगों को मंजूर किया गया है. खास बात यह रही कि शहीद नसीरुद्दीन हिंगनपुर के नाम पर पड़ोसी गांव हिंगनपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम रखने की भी मंजूरी दी गई है.

नकल पर नकेल: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि "पेपर लीक, नकल इत्यादि को लेकर जो नूंह जिला बदनाम रहा है. इस बार पूरी सख्ती रहेगी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में पूरी तरह से नकल पर नकेल कसी जाएगी. अधिकारियों को इसके दिशा निर्देश दे दिए गए हैं. नई शिक्षा नीति के तहत आने वाले कुछ समय में जल्दी ही जिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, उसको पूरा किया जाएगा. सहायक शिक्षक के कार्यकाल को बढ़ाने के अलावा, समय पर वेतन देने और वेतन वृद्धि इत्यादि मांगों पर भी विचार किया जाएगा".