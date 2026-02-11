ETV Bharat / state

नूंह में हज यात्रियों का टीकाकरण अभियान शुरू, सीएचसी नूंह में लगा पहला शिविर

नूंह: जिले में साल 2026 की हज यात्रा के लिए चयनित यात्रियों की तैयारियां तेज हो गई हैं. स्वास्थ्य विभाग ने अनिवार्य टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है. बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नूंह में पहला शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पहली सूची में शामिल लगभग 300 हाजियों का टीकाकरण किया गया. जिले में बड़ी संख्या में हज यात्री होने के कारण अस्पताल परिसर में अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली. "तीन अनिवार्य टीके लगाए जा रहे": शिविर के दौरान मेडिकल ऑफिसर डॉ. साबिर अहमद ने बताया, “हज यात्रियों को सऊदी अरब सरकार के निर्देशानुसार मेनिन्जाइटिस, इन्फ्लूएंजा और अन्य आवश्यक वैक्सीन लगाई जा रही हैं. यह टीकाकरण पूरी तरह अनिवार्य है. जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर यह अभियान शुरू किया गया है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो." हज यात्रियों का टीकाकरण अभियान शुरू (ETV Bharat)