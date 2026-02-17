ETV Bharat / state

नूंह में गंगवानी पंचायत का फैसला...डीजे बजाओगे तो इमाम नहीं पढ़ाएंगे निकाह!

नूंह: गंगवानी में आयोजित पंचायत ने गांव में सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने और अनुशासित वातावरण बनाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए. पंचायत के फैसलों को लागू कराने के लिए विशेष कमेटी का गठन भी किया गया है. इस बारे में मास्टर चौधरी मोहम्मद हुसैन ने कहा, "ये फैसले गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए जरूरी हैं." डीजे बजाने वालों की शादी पर रोक: सबसे चर्चित फैसला यह है कि अब गांव में डीजे बजाने वाले व्यक्ति का निकाह इमाम नहीं पढ़ाएंगे. नियम तोड़ने पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. पूर्व सरपंच मोहम्मद कासिम ने टिप्पणी की, "गांव की परंपराओं और मर्यादा की रक्षा अब हमारी प्राथमिकता है." रात 10 बजे बाद दुकानें बंद: पंचायत ने सभी दुकानों को रात 10 बजे बंद रखने का आदेश दिया. नियम तोड़ने वालों पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ग्रामीण हनीफ ने कहा, "रात के समय दुकानें बंद होने से गांव में सुरक्षा और शांति बढ़ेगी."