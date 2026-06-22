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नूंह गैंगरेप केस: मुख्य आरोपी जाहुल गिरफ्तार, अब तक 5 आरोपी काबू, 4 की तलाश जारी

मुख्य आरोपी पुलिस रिमांड पर: दरअसल, रविवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी जाहुल को अदालत में पेश किया. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. पुलिस का मानना है कि पूछताछ के दौरान घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं और फरार आरोपियों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी.

नूंह: जिले के बिछौर थाना क्षेत्र में कथित सामूहिक दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और युवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मामले के मुख्य आरोपी जाहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब तक इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि चार अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं. अदालत ने आरोपी जाहुल को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी.

मेवात में आक्रोश: मृतका के परिजनों की मानें तो युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया. लगातार मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे मेवात क्षेत्र में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई.

36 बिरादरी ने निकाला विरोध मार्च: आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी को लेकर 36 बिरादरी के लोगों ने नूंह अनाज मंडी से लघु सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की. जनदबाव के बीच पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

चार आरोपी अभी भी फरार: पुलिस के अनुसार इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हालांकि मुख्य आरोपियों में शामिल चार अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा. मामले में जांच अधिकारी ने कहा कि, "मुख्य आरोपी जाहुल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. रिमांड के दौरान आरोपी से गहन पूछताछ की जाएगी. मामले में चार अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा."

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