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नूंह दुष्कर्म पीड़िता खुदकुशी मामला: सर्व समाज का अल्टीमेटम, बोले-"तीन दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो करेंगे बड़ा आंदोलन"

नूंह दुष्कर्म पीड़िता खुदकुशी मामला ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के थाना बिछोर क्षेत्र में कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती के खुदकुशी मामले में न्याय की मांग लगातार तेज होती जा रही है. सर्व समाज के बैनर तले बुधवार को बड़ी संख्या में लोग नूंह अनाज मंडी में जमा हुए और मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई. बैठक के बाद लोगों ने पैदल मार्च निकालते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. 15 दिन बाद भी गिरफ्तारी न होने पर बढ़ा आक्रोश: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना को करीब 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. इसको लेकर क्षेत्र में लगातार असंतोष बढ़ रहा है. लोगों ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. सर्व समाज का अल्टीमेटम (ETV Bharat) तीन दिन का अल्टीमेटम: ज्ञापन सौंपने वालों में शामिल एडवोकेट गुलाम नबी आजाद ने कहा कि, "हम लगातार पुलिस अधिकारियों और प्रशासन से मिलकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है. इसलिए सर्व समाज की ओर से सरकार को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया है. यदि निर्धारित समय के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर चंडीगढ़ जाकर वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की जाएगी तथा जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन किया जा सकता है."