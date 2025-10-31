ETV Bharat / state

नूंह पाठखोरी में दर्दनाक हादसा, छोटी बहन को बचाने गई बड़ी बहन भी तालाब में डूबी, दो की मौत से गांव में छाया मातम

नूंह में तालाब में डूबकर दो बहनों की मौत हो गई

NUH PATHKHORI TWO SISTERS DROWNED
2 बहनों की डूबने से मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 31, 2025 at 11:36 AM IST

2 Min Read
नूंह: जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के गांव पाठखोरी में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया. दो सगी बहनें बड़ी सन्ना (21 वर्ष) और छोटी सजमीन (12-13 वर्ष) की कब्रिस्तान के पास स्थित तालाब में डूबकर मौत हो गई. हादसा तब हुआ जब छोटी बहन का पैर फिसल गया और गहरे पानी में गिरकर डूबने लगी. उसे बचाने के लिए बड़ी बहन सन्ना तुरंत पानी में कूद गई, लेकिन पानी की गहराई अधिक होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल पाईं और उनकी मौत हो गई.

छोटी बहन को बचाने गई बड़ी बहन भी डूबी: स्थानीय लोगों की मानें तो दोनों बहनें सुबह करीब साढ़े छह बजे गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित जोहड़ के पास गोबर थापने और तसला धोने गई थीं. काम खत्म करने के बाद छोटी बहन सजमीन अपनी परात धोने के लिए पानी के किनारे गई और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया. अपनी बहन को डूबते देख सन्ना ने तुरंत उसे बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन पानी की गहराई और बहाव ने दोनों बहनों को बाहर निकलने नहीं दिया.

नूंह में 2 बहनों की डूबने से मौत (Etv Bharat)

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित: इधर, जब दोनों बहनें काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिवार ने खोजबीन शुरू की. जोहड़ के किनारे उन्हें चप्पलें, परात और चुन्नी तैरती हुई मिलीं. गांव के कुछ युवक तुरंत पानी में उतरे और दोनों बहनों को तालाब से बाहर निकाले. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जांच में जुटी पुलिस: परिजनों की मानें तो सन्ना की शादी महज सात महीने पहले हुई थी और वह दो दिन पहले ही अपने पीहर आई थी. इस हादसे से परिवार के साथ ही ग्रामीणों में शोक का माहौल है. इधर पुलिस ने पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया. फिलहाल, पीड़ित परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. पुलिस घटना की जांच कर रही है.

NUH FEROZEPUR JHIRKA PATHKHORI
NUH PATHKHORI TRAGIC ACCIDENT
SISTER DIED SAVING YOUNGER SISTER
नूंह में 2 बहनों की डूबने से मौत
