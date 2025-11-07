ETV Bharat / state

नूंह के फलेंडी स्कूल में बच्चों के लिए संघर्ष भरा रास्ता, शिक्षा की राह में नहर और खेत बन रही बाधा

नूंह के फलेंडी स्कूल में बच्चों और अध्यापकों को नहर और खेत पार कर स्कूल जाना पड़ता है.

Nuh Falendi village school students struggle
फलेंडी स्कूल में बच्चों के लिए संघर्ष भरा रास्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 7, 2025 at 12:21 PM IST

3 Min Read
नूंह : जिले के पुनहाना खंड के फलेंडी गांव के जीपीएस और जीएमएस स्कूलों तक पहुंचना बच्चों और अध्यापकों के लिए एक चुनौती बन गया है. स्कूल तक जाने के लिए नहर पर रखे पोल और खेतों की मेंढ़ पार करनी पड़ती है. छोटे बच्चों को बड़े बच्चे और स्कूल का स्टाफ हाथ पकड़कर नहर पार कराते हैं. इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिड डे मील जैसी सुविधाओं को भी स्कूल तक पहुंचाना कितना कठिन है.

ऐसे पहुंचता है मिड डे मील: दरअसल, मिड डे मील का राशन दो-तीन किलोमीटर दूर शाह चोखा गांव के सरकारी स्कूल में उतरता है. ट्रैक्टर और अन्य वाहनों की मदद से स्कूल के नजदीक लाया जाता है, और फिर मिड डे मील कर्मचारी सिर पर उठाकर बच्चों तक पहुंचाते हैं. स्कूल में ड्यूल डेस्क की कोई व्यवस्था नहीं है. बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं. बरसात के दिनों में पानी भरने के कारण लगभग एक महीने तक यहां की पढ़ाई प्रभावित रही.

Nuh Falendi village school students struggle
बच्चों के लिए संघर्ष भरा रास्ता (ETV Bharat)

ये है स्कूल का हाल: जिले के जीपीएस स्कूल में 340 छात्र-छात्राएं हैं, जबकि सिर्फ 4 शिक्षक हैं. कई शिक्षक पद खाली है. स्कूल लगभग 8 साल पहले बना था, और बिजली सिर्फ एक साल पहले ही पहुंची. पीने के पानी के लिए हेड पंप है, लेकिन पानी पीने योग्य नहीं है. स्कूल में सात कमरे हैं, जिनमें से तीन मिड डे मील, कार्यालय और स्टोर के रूप में उपयोग किए जाते हैं.

नूंह के फलेंडी स्कूल में बच्चों के लिए संघर्ष भरा रास्ता (ETV Bharat)

उपायुक्त ने किया था दौरा: रात्रि ठहराव के दौरान उपायुक्त अखिल पिलानी और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने स्कूल का दौरा किया. अधिकारियों की गाड़ियों को स्कूल प्रांगण तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत ने जेसीबी की मदद से उजीना ड्रेन की पटरी तैयार की.

नूंह जिला पिछड़े जिलों में शामिल: इस बारे में स्कूल इंचार्ज जितेंद्र कुमार कहते हैं कि गांव के शरारती बच्चे स्कूल में पानी की टंकी, पेड़ पौधों के अलावा अन्य सामान को नुकसान पहुंचाते हैं. जब कहा जाता है तो सीधा झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं. स्कूल तक आने का रास्ता न होने की वजह से कई बार झगड़ा भी हो जाता है. स्कूल के रास्ते पर अतिक्रमण भी है. यह स्थिति शिक्षा के लिए बड़े संकट का संकेत है. नीति आयोग की सूची में नूंह जिला पिछड़े जिलों में शामिल है. वहीं, स्कूल के स्टूडेंट्स का कहना है कि उनको हर दिन ऐसे रास्तों से होकर जाना पड़ता है. उनके लिए स्कूल आना और पढ़ना बड़ी चुनौती है. बारिश में यहां और भी बदतर स्थिति बनी रहती है.

TAGGED:

STUDENTS STRUGGLE NUH FALENDI
NUH FALENDI TEACHERS SHORTAGE
NUH FALENDI SCHOOL ISSUES
नूंह फलेंडी स्कूल
NUH FALENDI STUDENTS STRUGGLE

