नूंह में कौन संभालेगा सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी? पांचों खंडों में BEO नहीं, प्रिंसिपलों के भरोसे शिक्षा व्यवस्था, दो डिप्टी DEO पद भी खाली
नूंह के पांचों खंडों में बीईओ और दो डिप्टी डीईओ पद खाली हैं. प्रिंसिपल अतिरिक्त प्रभार संभालकर शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं.
Published : October 24, 2026 at 9:50 AM IST
नूंह: जिले में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी संभालने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों के पांचों पद खाली पड़े हैं. जिले के नूंह, तावडू, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और नगीना खंड में स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से शिक्षा विभाग का कामकाज अस्थायी व्यवस्था के सहारे चल रहा है. फिलहाल इन सभी खंडों में प्रिंसिपलों को खंड शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा जिले में डिप्टी जिला शिक्षा अधिकारी के दो पद भी रिक्त हैं. अधिकारियों की कमी के बीच सरकारी स्कूलों की निगरानी और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
प्रिंसिपलों पर दोहरी जिम्मेदारी का दबाव: खंड शिक्षा अधिकारी का पद सरकारी स्कूलों के संचालन और निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है. बीईओ के पास शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखने, शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा करने, विभागीय योजनाओं को लागू कराने और स्कूलों की समस्याओं का समाधान करवाने जैसी जिम्मेदारियां होती हैं. नियमित अधिकारियों की अनुपस्थिति में इन कार्यों की निगरानी प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है. वहीं, अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे प्रिंसिपलों को अपने स्कूल की प्रशासनिक और शैक्षणिक जिम्मेदारियों के साथ खंड स्तर का काम भी देखना पड़ रहा है. इससे उन पर काम का दबाव बढ़ता है और दोनों जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.
स्थायी नियुक्तियों के बिना सुधार की चुनौती: जिले के पांचों खंडों में स्थायी बीईओ की नियुक्ति नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया प्रभावित होने की चिंता जताई जा रही है. नियमित अधिकारियों की तैनाती से स्कूलों का लगातार निरीक्षण, शिक्षकों की जवाबदेही तय करने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और स्कूलों से जुड़ी समस्याओं का समय पर समाधान करने में भी आसानी होगी. ऐसे में शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरना जरूरी माना जा रहा है.
उच्च अधिकारियों को दी गई रिक्त पदों की जानकारी: जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि, "जिले के पांचों खंडों में शिक्षण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्राचार्यों को अस्थायी जिम्मेदारी सौंपी गई है. वर्तमान में शिक्षण व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्राचार्यों को ही खंड शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार देकर व्यवस्था संभाली जा रही है. रिक्त पदों की जानकारी पहले भी कई बार उच्च अधिकारियों को दी गई है और स्थायी नियुक्तियों के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. अब जिले में पांचों बीईओ और दो डिप्टी डीईओ के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियों का इंतजार है."
ये भी पढ़ें:नूंह के सरकारी स्कूलों में जमीन पर बैठकर पढ़ रहे बच्चे, ड्यूल डेस्क का इंतजार