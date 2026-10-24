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नूंह में कौन संभालेगा सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी? पांचों खंडों में BEO नहीं, प्रिंसिपलों के भरोसे शिक्षा व्यवस्था, दो डिप्टी DEO पद भी खाली

नूंह के पांचों खंडों में BEO नहीं ( ETV Bharat )

नूंह: जिले में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी संभालने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों के पांचों पद खाली पड़े हैं. जिले के नूंह, तावडू, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और नगीना खंड में स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से शिक्षा विभाग का कामकाज अस्थायी व्यवस्था के सहारे चल रहा है. फिलहाल इन सभी खंडों में प्रिंसिपलों को खंड शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा जिले में डिप्टी जिला शिक्षा अधिकारी के दो पद भी रिक्त हैं. अधिकारियों की कमी के बीच सरकारी स्कूलों की निगरानी और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

प्रिंसिपलों पर दोहरी जिम्मेदारी का दबाव: खंड शिक्षा अधिकारी का पद सरकारी स्कूलों के संचालन और निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है. बीईओ के पास शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखने, शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा करने, विभागीय योजनाओं को लागू कराने और स्कूलों की समस्याओं का समाधान करवाने जैसी जिम्मेदारियां होती हैं. नियमित अधिकारियों की अनुपस्थिति में इन कार्यों की निगरानी प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है. वहीं, अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे प्रिंसिपलों को अपने स्कूल की प्रशासनिक और शैक्षणिक जिम्मेदारियों के साथ खंड स्तर का काम भी देखना पड़ रहा है. इससे उन पर काम का दबाव बढ़ता है और दोनों जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.