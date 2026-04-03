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नूंह के टूडलाका गांव में नशा बेचने पर 51 हजार जुर्माना, खरीदने पर 11 हजार फाइन का फैसला

नूंहः नशा सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि समाज को भीतर से खोखला करने वाली ऐसी बुराई है, जो परिवार, भविष्य और पीढ़ियों को प्रभावित करती है. इसी खतरे को समझते हुए ग्राम पंचायत टूडलाका ने एक सशक्त कदम उठाया और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद की.

22 सदस्यीय कमेटी नशा तस्करी पर करेगी निगरानीः गांव के सरकारी स्कूल में सरपंच प्रतिनिधि मुबारिक खान की अध्यक्षता में आयोजित इस पंचायत में चारों दिशाओं से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और समाज सुधार को लेकर गंभीर चर्चा की गई. सरपंच प्रतिनिधि मुबारिक खान ने कहा कि "यह पंचायत किसी भी प्रकार से राजनीतिक नहीं है, बल्कि समाज को नशा और अन्य बुराइयों से मुक्त करने के उद्देश्य से बुलाई गई है. पंचायत में सर्वसम्मति से 22 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया, जो गांव में असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगी और समय-समय पर जानकारी देगी. बैठक में नशे के खिलाफ सख्त निर्णय लेते हुए तय किया गया कि नशा बेचने वाले पर 51 हजार रुपये और नशा खरीदने वाले पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा."