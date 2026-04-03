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नूंह के टूडलाका गांव में नशा बेचने पर 51 हजार जुर्माना, खरीदने पर 11 हजार फाइन का फैसला

नूंह के टूडलाका गांव में नशा कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक के साथ-साथ शारीरिक दंड का निर्णय लिया है.

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टूडलाका गांव में सामाजिक सुधार की पहल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 3, 2026 at 6:43 PM IST

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नूंहः नशा सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि समाज को भीतर से खोखला करने वाली ऐसी बुराई है, जो परिवार, भविष्य और पीढ़ियों को प्रभावित करती है. इसी खतरे को समझते हुए ग्राम पंचायत टूडलाका ने एक सशक्त कदम उठाया और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद की.

22 सदस्यीय कमेटी नशा तस्करी पर करेगी निगरानीः गांव के सरकारी स्कूल में सरपंच प्रतिनिधि मुबारिक खान की अध्यक्षता में आयोजित इस पंचायत में चारों दिशाओं से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और समाज सुधार को लेकर गंभीर चर्चा की गई. सरपंच प्रतिनिधि मुबारिक खान ने कहा कि "यह पंचायत किसी भी प्रकार से राजनीतिक नहीं है, बल्कि समाज को नशा और अन्य बुराइयों से मुक्त करने के उद्देश्य से बुलाई गई है. पंचायत में सर्वसम्मति से 22 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया, जो गांव में असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगी और समय-समय पर जानकारी देगी. बैठक में नशे के खिलाफ सख्त निर्णय लेते हुए तय किया गया कि नशा बेचने वाले पर 51 हजार रुपये और नशा खरीदने वाले पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा."

नशा बेचने पर 51 हजार जुर्माना (Etv Bharat)

नशा तस्करी की सूचना देने वालों मिलेगा सम्मानः इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जो व्यक्ति नशा बेचने या खरीदने वालों की सूचना देगा, उसे पंचायत की ओर से इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा. पंचायत ने यह भी स्पष्ट किया कि नशे के अलावा अन्य सामाजिक बुराइयों में शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. मौके पर पूर्व सरपंच अरशद खान, आस मोहम्मद, वसीम अकरम, सद्दाम हुसैन, मम्मन दीन, फकीरा, अकबर, असलम सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे. पंचायत के इन फैसलों को गांव में एक नई सामाजिक जागरूकता और बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

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