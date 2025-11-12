फिरोजपुर झिरका में 65 लाख की लागत से बनेगा आधुनिक क्रिकेट मैदान, डीसी अखिल पिलानी ने किया निरीक्षण
नूंह उपायुक्त अखिल पिलानी ने फिरोजपुर झिरका के राजीव गांधी स्टेडियम का निरीक्षण किया.
Published : November 12, 2025 at 3:18 PM IST
नूंह: जिला प्रशासन नूंह युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में उपायुक्त अखिल पिलानी ने फिरोजपुर झिरका स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया. साथ ही अधिकारियों को इसके जीर्णोद्धार कार्य शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए. कई वर्षों से खंडहर बने पड़े इस स्टेडियम को अब एक आधुनिक क्रिकेट मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा.
बनेगा आधुनिक क्रिकेट मैदान: इस बारे में उपायुक्त ने बताया कि, "मेवात विकास अभिकरण द्वारा इस परियोजना के लिए 65 लाख रुपये की लागत से टेंडर जारी किया गया है. निर्माण कार्य में क्रिकेट पिच तैयार करना, बाउंड्री वॉल बनाना, घास लगाना तथा अन्य आवश्यक सुधार कार्य शामिल हैं. यह कार्य पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा पूरा कराया जाएगा और इसे लगभग चार महीने में संपन्न करने का लक्ष्य रखा गया है. काम पूरा होने के बाद यह मैदान क्षेत्र के खिलाड़ियों के अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा."
खेल मैदानों, जिम और स्टेडियमों के विकास कार्यों में तेजी: उपायुक्त अखिल पिलानी ने आगे बताया कि, "प्रशासन की प्राथमिकता है कि गांव-गांव में खेल सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिल सके. हरियाणा सरकार युवाओं को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए निरंतर योजनाएं चला रही है. जिले के प्रत्येक ब्लॉक में खेल मैदानों, जिम और स्टेडियमों के विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं."
अधिकारियों को दिए निर्देश: उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए. सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं. निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष मनीष जैन, एसडीएम लक्ष्मी नारायण, बीडीपीओ अजीत कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे.
