ETV Bharat / state

नूंह में 5 साइबर ठग गिरफ्तार, सोने की नकली ईंट बेची, मुंबई और तेलंगाना के लोगों को ठग चुके

हरियाणा में साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसके बाद भी साइबर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है.

CYBER FRAUD IN NUH
नूंह में साइबर ठगी (EtvBharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 25, 2025 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: हरियाणा की नूंह साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से चार को तीन अलग-अलग मामलों में पकड़ा गया है, जबकि एक आरोपी को पुराने दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी लंबे समय से फर्जी सिम कार्ड, नकली मोबाइल अकाउंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आमजन को ठगने का काम कर रहे थे. यह जानकारी एएसपी आयुष यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान दी.

पुलिस के अनुसार नकली सोने की ईंट बेचने के नाम पर भी लोगों से ठगी की गई. पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि वे फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप के जरिए सोने की ईंटें बेचने का झांसा देकर लोगों से पैसा ठगते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, नकली सोने की ईंटें, हथौड़ी और छैनी बरामद की है. इस गिरोह से जुड़ा तीसरा आरोपी तिरवाड़ा निवासी मोहब्बत को भी बाद में गिरफ्तार किया गया, जिसने अन्य आरोपियों को फर्जी सिम उपलब्ध कराई थी. इसके अलावा एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः दूसरे मामले में थाना साइबर क्राइम नूंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अडबर चौक नूंह से तारिफ और बिलाल को गिरफ्तार किया गया है. दोनों पुन्हाना थाना क्षेत्र के मल्लाहाका के निवासी हैं. दोनों आपस में सगे भाई बताए जा रहे हैं. दोनों आरोपी फर्जी एक्टिवेटेड सिम और फ्रॉड मोबाइल अकाउंट का इस्तेमाल कर फेसबुक और टेक्स्ट मैसेज के जरिए लोगों को झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी करते थे.

नूंह एएसपी आयुष यादव (EtvBharat)

फेक अकाउंट से बाइक बेचने के नाम पर करता था ठगीः पुलिस जांच में पता चला कि इन मोबाइल नंबरों से मुंबई और तेलंगाना के लोगों के साथ ठगी के मामले दर्ज हैं. आरोपियों से दो मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड और संदिग्ध चैट रिकॉर्ड बरामद किए गए. तीसरे मामले में पुन्हाना सदर थाना क्षेत्र स्थित सिरौली निवासी सोयब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर सस्ते दामों में मोटरसाइकिल बेचने का झांसा देकर लोगों से पैसे ठगता था. पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन और दो फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं.सभी गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान जारीः एएसपी आयुष यादव ने बताया कि "जिले में साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. आमजन से अपील है कि वे किसी भी फर्जी ऑनलाइन ऑफर या कॉल पर विश्वास न करें. संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें."

ये भी पढ़ें-नूंह में साइबर ठगों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, फर्जी सिम कार्ड गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

नूंह में साइबर ठगी
CYBER FRAUD IN NUH
CYBER FRAUD IN HARYANA
CHEATING ON NAME OF BIKE SELLING
CHEATING ON NAME OF BIKE SELLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.