नूंह में 5 साइबर ठग गिरफ्तार, सोने की नकली ईंट बेची, मुंबई और तेलंगाना के लोगों को ठग चुके

नूंह: हरियाणा की नूंह साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से चार को तीन अलग-अलग मामलों में पकड़ा गया है, जबकि एक आरोपी को पुराने दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी लंबे समय से फर्जी सिम कार्ड, नकली मोबाइल अकाउंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आमजन को ठगने का काम कर रहे थे. यह जानकारी एएसपी आयुष यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान दी.



पुलिस के अनुसार नकली सोने की ईंट बेचने के नाम पर भी लोगों से ठगी की गई. पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि वे फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप के जरिए सोने की ईंटें बेचने का झांसा देकर लोगों से पैसा ठगते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, नकली सोने की ईंटें, हथौड़ी और छैनी बरामद की है. इस गिरोह से जुड़ा तीसरा आरोपी तिरवाड़ा निवासी मोहब्बत को भी बाद में गिरफ्तार किया गया, जिसने अन्य आरोपियों को फर्जी सिम उपलब्ध कराई थी. इसके अलावा एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः दूसरे मामले में थाना साइबर क्राइम नूंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अडबर चौक नूंह से तारिफ और बिलाल को गिरफ्तार किया गया है. दोनों पुन्हाना थाना क्षेत्र के मल्लाहाका के निवासी हैं. दोनों आपस में सगे भाई बताए जा रहे हैं. दोनों आरोपी फर्जी एक्टिवेटेड सिम और फ्रॉड मोबाइल अकाउंट का इस्तेमाल कर फेसबुक और टेक्स्ट मैसेज के जरिए लोगों को झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी करते थे.