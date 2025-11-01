ETV Bharat / state

नूंह से तीन साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी सिम से धोखाथड़ी की वारदात, अन्य राज्य में कई केस पहले से दर्ज

नूंह: हरियाणा के नूंह में साइबर पुलिस ने तीन साइबर ठगों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल फोन और फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल कर आमजन से ठगी करते थे. साइबर अपराध विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है.

लोगों को झांसा देकर ठगी: डीएसपी हरिंदर कुमार ने बताया कि "पहले साइबर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी फैजल निवासी पलवल फर्जी सिम कार्ड व अकाउंट का इस्तेमाल कर साइबर ठगी कर रहा है. पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी से एक मोबाइल फोन (संदिग्ध चैट), फर्जी बार कोड और विभिन्न ऑनलाइन ठगी से संबंधित डेटा मिला को बरामद किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन लोगों को झांसा देकर ठगी की रकम खातों में ट्रांसफर करता था".

ठगी के कई मामले दर्ज: पुलिस ने बताया कि "दूसरे मामले में पुलिस ने आरोपी वाकीब निवासी नूंह को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर आमजन के साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा था. टीम ने मौके से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. फोन से संदिग्ध चैट भी बरामद की गई है. क्यू आर कोड और सोशल मीडिया पर अलग-अलग अकाउंट मिले हैं. जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी के मोबाइल नंबर पर महाराष्ट्र से कई साइबर ठगी की शिकायत दर्ज हैं. आरोपी से पूछताछ जारी है".