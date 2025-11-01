ETV Bharat / state

नूंह से तीन साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी सिम से धोखाथड़ी की वारदात, अन्य राज्य में कई केस पहले से दर्ज

नूंह साइबर पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

नूंह से तीन साइबर ठग गिरफ्तार
नूंह से तीन साइबर ठग गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 1, 2025 at 12:50 PM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: हरियाणा के नूंह में साइबर पुलिस ने तीन साइबर ठगों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल फोन और फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल कर आमजन से ठगी करते थे. साइबर अपराध विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है.

लोगों को झांसा देकर ठगी: डीएसपी हरिंदर कुमार ने बताया कि "पहले साइबर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी फैजल निवासी पलवल फर्जी सिम कार्ड व अकाउंट का इस्तेमाल कर साइबर ठगी कर रहा है. पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी से एक मोबाइल फोन (संदिग्ध चैट), फर्जी बार कोड और विभिन्न ऑनलाइन ठगी से संबंधित डेटा मिला को बरामद किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन लोगों को झांसा देकर ठगी की रकम खातों में ट्रांसफर करता था".

ठगी के कई मामले दर्ज: पुलिस ने बताया कि "दूसरे मामले में पुलिस ने आरोपी वाकीब निवासी नूंह को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर आमजन के साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा था. टीम ने मौके से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. फोन से संदिग्ध चैट भी बरामद की गई है. क्यू आर कोड और सोशल मीडिया पर अलग-अलग अकाउंट मिले हैं. जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी के मोबाइल नंबर पर महाराष्ट्र से कई साइबर ठगी की शिकायत दर्ज हैं. आरोपी से पूछताछ जारी है".

नूंह से तीन साइबर ठग गिरफ्तार (Etv Bharat)

जांच में जुटी पुलिस: वहीं, तीसरे मामले में साइबर टीम ने "परवेज निवासी पिनगवां को गिरफ्तार किया है. आरोपी मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन ठगी कर रहा था. पुलिस ने मौके पर फोन बरामद किया है. जिसमें गुरु टॉय नाम से फर्जी बिजनेस व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट चलाए जा रहे थे. फोन की गैलरी से कई फर्जी कोड, चैट और ट्रांजेक्शन से जुड़ी तस्वीरें मिलीं. तकनीकी जांच में आरोपी के मोबाइल नंबर पर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से तीन ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत दर्ज मिलीं. तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना साइबर पुलिस ने अलग-अलग मामलें दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन, सिम कार्डों और डिजिटल साक्ष्यों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है".

ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र में कॉल सेंटर की आड़ में चल रहा था इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड, 11 आरोपी धराये, 45 कंप्यूटर जब्त

ये भी पढ़ें: नूंह में साइबर ठगों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, फर्जी सिम कार्ड गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

Last Updated : November 1, 2025 at 1:33 PM IST

TAGGED:

NUH CYBER FRAUD ACCUSED ARRESTED
ONLINE FRAUD USING FAKE SIM
नूंह में साइबर फ्रॉड
फर्जी सिम कार्ड धोखाधड़ी
NUH CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.