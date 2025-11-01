नूंह से तीन साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी सिम से धोखाथड़ी की वारदात, अन्य राज्य में कई केस पहले से दर्ज
नूंह साइबर पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 1, 2025 at 12:50 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 1:33 PM IST
नूंह: हरियाणा के नूंह में साइबर पुलिस ने तीन साइबर ठगों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल फोन और फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल कर आमजन से ठगी करते थे. साइबर अपराध विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है.
लोगों को झांसा देकर ठगी: डीएसपी हरिंदर कुमार ने बताया कि "पहले साइबर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी फैजल निवासी पलवल फर्जी सिम कार्ड व अकाउंट का इस्तेमाल कर साइबर ठगी कर रहा है. पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी से एक मोबाइल फोन (संदिग्ध चैट), फर्जी बार कोड और विभिन्न ऑनलाइन ठगी से संबंधित डेटा मिला को बरामद किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन लोगों को झांसा देकर ठगी की रकम खातों में ट्रांसफर करता था".
ठगी के कई मामले दर्ज: पुलिस ने बताया कि "दूसरे मामले में पुलिस ने आरोपी वाकीब निवासी नूंह को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर आमजन के साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा था. टीम ने मौके से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. फोन से संदिग्ध चैट भी बरामद की गई है. क्यू आर कोड और सोशल मीडिया पर अलग-अलग अकाउंट मिले हैं. जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी के मोबाइल नंबर पर महाराष्ट्र से कई साइबर ठगी की शिकायत दर्ज हैं. आरोपी से पूछताछ जारी है".
जांच में जुटी पुलिस: वहीं, तीसरे मामले में साइबर टीम ने "परवेज निवासी पिनगवां को गिरफ्तार किया है. आरोपी मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन ठगी कर रहा था. पुलिस ने मौके पर फोन बरामद किया है. जिसमें गुरु टॉय नाम से फर्जी बिजनेस व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट चलाए जा रहे थे. फोन की गैलरी से कई फर्जी कोड, चैट और ट्रांजेक्शन से जुड़ी तस्वीरें मिलीं. तकनीकी जांच में आरोपी के मोबाइल नंबर पर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से तीन ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत दर्ज मिलीं. तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना साइबर पुलिस ने अलग-अलग मामलें दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन, सिम कार्डों और डिजिटल साक्ष्यों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है".
