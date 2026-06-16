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नूंह के सूखपुरी में बदलाव की बयार, युवाओं ने 55 मोबाइल तोड़कर ली नई जिंदगी की शपथ

नूंह के सूखपुरी में बदलाव की बयार ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के नगीना थाना क्षेत्र के गांव सूखपुरी में सामाजिक सुधार की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली. दरअसल, गांव के कई युवकों ने अपराध की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने का संकल्प लेते हुए सार्वजनिक रूप से 55 मोबाइल फोन तोड़ दिए. इस प्रतीकात्मक कदम के जरिए युवाओं ने अपराध से दूरी बनाकर ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलने का संदेश दिया. जागरूकता अभियान से मिली प्रेरणा: दरअसल, नूंह पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन के निर्देशन में हाल ही में अपराध छोड़ने और कानून का पालन करने को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया था. इसी अभियान से प्रेरित होकर गांव के युवाओं ने समाज की मुख्यधारा से जुड़ने और कानून के दायरे में रहकर जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया. युवाओं ने 55 मोबाइल तोड़कर ली नई जिंदगी की शपथ (ETV Bharat) पुलिस अधिकारियों ने बढ़ाया उत्साह: कार्यक्रम के दौरान डीएसपी अभिषेक खटकड़ और नगीना थाना प्रभारी सचिन कुमार भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने युवाओं के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं करती, बल्कि उन्हें सुधार का अवसर भी प्रदान करती है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सामान्य जीवन अपनाने वाले लोगों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा.