हरियाणा की पहली कोर्ट जहां बनेगा जिम, नूंह में 115 अधिवक्ता चैंबर्स की रखी नींव
नूंह न्यायिक परिसर में 115 नए अधिवक्ता चैंबर्स और जिम का शिलान्यास हुआ. कार्यक्रम में न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति हरप्रीतसिंह बरार मौजूद रहे.
Published : October 17, 2026 at 4:34 PM IST
नूंह: नूंह जिला न्यायिक परिसर में शनिवार को अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई. जिला बार एसोसिएशन के 115 नए अधिवक्ता चैंबर्स के ब्लॉक-B का शिलान्यास किया गया. इसके साथ ही वकीलों की सेहत और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए जिम निर्माण की नींव भी रखी गई. आयोजकों की मानें तो यह हरियाणा की पहली कोर्ट है, जहां जिम की सुविधा शुरू की जा रही है.कार्यक्रम में न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बरार मुख्य रूप से मौजूद रहे.
115 नए चैंबर्स से वकीलों को मिलेगी सुविधा: इस दौरान न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने बताया कि, "जिला बार एसोसिएशन के 115 नए चैंबर्स के ब्लॉक-B के निर्माण से अधिवक्ताओं को अपने पेशेवर कार्यों के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध होगी. नए चैंबर्स बनने से वकीलों को बैठने, मुवक्किलों से बातचीत करने और कानूनी कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है. इससे न्यायिक परिसर में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी."
कोर्ट परिसर में जिम: साथ ही अधिवक्ताओं के लिए जिम निर्माण की पहल कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही. वकालत के व्यस्त कामकाज के बीच शारीरिक गतिविधियों और फिटनेस के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है. इस पहल को अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है.
पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश: शिलान्यास समारोह के दौरान अतिथियों ने पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. इस पहल के माध्यम से विकास कार्यों के साथ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने पर भी जोर दिया गया. जिला बार एसोसिएशन नूंह के अध्यक्ष एडवोकेट समीम अहमद और सचिव एडवोकेट मोहम्मद नोमान ने समारोह में पहुंचे अतिथियों का आभार व्यक्त किया.
न्यायमूर्तियों समेत जिले के आला अधिकारी रहे मौजूद: कार्यक्रम में न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बरार के अलावा सेशन जज सुशील कुमार गर्ग, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गुप्ता, जिला उपायुक्त अखिल पिलानी और पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन सहित कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में शामिल हुए. न्यायिक परिसर में नई सुविधाओं की शुरुआत को अधिवक्ताओं के कार्यस्थल को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
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