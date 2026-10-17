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हरियाणा की पहली कोर्ट जहां बनेगा जिम, नूंह में 115 अधिवक्ता चैंबर्स की रखी नींव

हरियाणा की पहली कोर्ट जहां बनेगा जिम ( ETV Bharat )

नूंह: नूंह जिला न्यायिक परिसर में शनिवार को अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई. जिला बार एसोसिएशन के 115 नए अधिवक्ता चैंबर्स के ब्लॉक-B का शिलान्यास किया गया. इसके साथ ही वकीलों की सेहत और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए जिम निर्माण की नींव भी रखी गई. आयोजकों की मानें तो यह हरियाणा की पहली कोर्ट है, जहां जिम की सुविधा शुरू की जा रही है.कार्यक्रम में न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बरार मुख्य रूप से मौजूद रहे.

115 नए चैंबर्स से वकीलों को मिलेगी सुविधा: इस दौरान न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने बताया कि, "जिला बार एसोसिएशन के 115 नए चैंबर्स के ब्लॉक-B के निर्माण से अधिवक्ताओं को अपने पेशेवर कार्यों के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध होगी. नए चैंबर्स बनने से वकीलों को बैठने, मुवक्किलों से बातचीत करने और कानूनी कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है. इससे न्यायिक परिसर में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी."