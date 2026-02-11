ETV Bharat / state

नूंह में सरपंचों के खिलाफ आपत्तिजनक गीत पर विवाद थमा, मेवाती सिंगर राहुल ने पंचायत में मांगी माफी

नूंहः जिले में सरपंचों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अश्लील भाषा वाले गीत को लेकर उपजा विवाद आखिरकार थम गया. पिनगवां कस्बे में सरपंच एसोसिएशन की ओर से आयोजित पंचायत में मेवाती सिंगर राहुल उर्फ मेवाती ने सरपंच बिरादरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली, जिसके बाद मामला शांत हो गया.

पिनगवां में सार्वजनिक सभा में मेवाती गायक ने मांगी माफीः बताया गया कि सिंगर द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक गीत में सरपंच समुदाय को निशाना बनाते हुए कथित तौर पर भड़काऊ और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया था. इसे लेकर क्षेत्र के सरपंचों में रोष फैल गया था और पिनगवां थाना क्षेत्र में शिकायत भी दी गई थी. बुधवार को पिनगवां स्थित आरिफ सरपंच तेड़ के बंगले पर क्षेत्र के सरपंचों की पंचायत बुलाई गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सिंगर सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है और गीत को सभी प्लेटफार्म से हटाता है तो उसे माफ किया जाएगा.