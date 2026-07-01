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नूंह में कच्चे कर्मचारियों का प्रदर्शन, CM के नाम सौंपा ज्ञापन, वादे पूरे नहीं होने पर जताई नाराजगी

घोषणा पूरी नहीं होने का आरोप: ज्ञापन में कर्मचारियों ने कहा कि 26 अप्रैल 2026 को गुरुग्राम में आयोजित श्रमिक सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया था. उस समय मुख्यमंत्री ने 15 जून 2026 तक सेवा सुरक्षा के पात्र कर्मचारियों को ऑफर लेटर जारी करने और लंबित मांगों पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की घोषणा की थी. कर्मचारियों का आरोप है कि तय समय बीत जाने के बावजूद न तो बैठक आयोजित की गई और न ही ऑफर लेटर जारी किए गए, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है.

नूंह: भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के आह्वान पर बुधवार को नूंह जिला मुख्यालय पर विभिन्न विभागों के कच्चे कर्मचारियों, श्रमिकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपनी लंबित मांगों को उठाया. प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने एडीसी ज्योति के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा. इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही, जबकि स्वास्थ्य विभाग, बिजली निगम और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े 17 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया.

सरकार से वादे निभाने की अपील: भारतीय मजदूर संघ की नूंह प्रधान रीता धारीवाल ने कहा कि, "सरकार ने कर्मचारियों से जो वादे किए थे, उन्हें अब बिना देरी के पूरा किया जाना चाहिए. बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद केवल आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही. कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा और लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय की उम्मीद है."

वादे पूरे नहीं होने पर जताई नाराजगी (ETV Bharat)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी: वहीं, आंगनबाड़ी ब्लॉक प्रधान जमशीदा ने कहा कि, "हमने कई बार अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला. यदि जल्द सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा." इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कविता ने कहा कि, "सरकार को अपने वादे निभाने चाहिए ताकि कर्मचारियों में बढ़ रही नाराजगी खत्म हो सके और वे सम्मानपूर्वक अपनी सेवाएं दे सकें."

मांगें पूरी नहीं हुईं तो होगा बड़ा आंदोलन: प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही ऑफर लेटर जारी करने और लंबित मांगों के समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो प्रदेशभर में आंदोलन तेज किया जाएगा. उनका कहना था कि इससे विभिन्न विभागों के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है. कर्मचारियों ने सरकार से पूर्व घोषित निर्णयों को तत्काल लागू कर श्रमिकों और कच्चे कर्मचारियों को राहत देने की मांग की.

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