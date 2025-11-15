Bihar Election Results 2025

नूंह में टेक्नीशियन कर रहा था ऑपरेशन, पुलिस गिरफ्त में अस्पताल संचालक

नूंह के निजी क्लिनिक में 357 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले. स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

नूंह के क्लिनिक में फर्जी रिकॉर्ड का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 15, 2025 at 12:26 PM IST

|

Updated : November 15, 2025 at 12:44 PM IST

3 Min Read
नूंह: जिले में स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग ने पिनगवां स्थित आजाद नगर के मल्टी स्पेशलिटी शान अस्पताल पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान अस्पताल में कई अनियमितताएं सामने आई. अस्पताल संचालक डॉ. समीम को गिरफ्तार कर लिया गया. इसकी जानकारी डिप्टी सिविल सर्जन एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ. मनप्रीत तेवतिया ने दी.

रंगे हाथों पकड़ा गया डॉक्टर: डॉ. मनप्रीत ने बताया कि, "टीम को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि शान अस्पताल में गलत तरीके से ऑपरेशन किए जा रहे हैं. छापेमारी के दौरान पता चला कि अस्पताल संचालक डॉ. समीम एक टेक्नीशियन हैं, सर्जन नहीं. इसके बावजूद वह गंभीर ऑपरेशन कर रहे थे. इससे मरीजों की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था."

Nuh Clinic Raided 357 Fake Birth Certificates Found
मिला फेक जन्म प्रमाण पत्रों का जखीरा (ETV Bharat)

बिना अनुमति के कर रहा था सर्जरी: पूछताछ में डॉ. समीम ने कई सर्जन डॉक्टरों के नाम बताए, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग ने उन डॉक्टरों से बात की, तो उन्होंने किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से स्पष्ट इंकार कर दिया.इसके बाद डॉ. समीम को पुलिस के हवाले कर दिया गया.जानकारी के अनुसार, आरोपी बीएमएस डॉक्टर हैं और बिना अनुमति के जटिल सर्जरी कर रहे थे.

पिनगवां अस्पताल संचालक को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

फिरोजपुर झिरका में मिला फर्जी रिकॉर्ड: डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. मनप्रीत तेवतिया ने बताया कि, "इसी सप्ताह टीम ने फिरोजपुर झिरका स्थित एक अस्पताल में भी छापेमारी की थी. जांच में कुल 357 फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का रिकॉर्ड बरामद किया गया. यह मामला बेहद गंभीर है क्योंकि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग कई अवैध गतिविधियों में किया जा सकता है." स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले अस्पतालों की कड़ी निगरानी की जाएगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर सख्त कार्रवाई होगी.

स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की लगातार कार्रवाई: डॉ. मनप्रीत ने बताया कि, "जिले भर में जच्चा-बच्चा केंद्रों और निजी अस्पतालों पर लगातार संयुक्त छापेमारी की जा रही है. कई अस्पताल सील किए जा चुके हैं. कई जगहों से नकली दवाइयां, उपकरण और गलत रिकॉर्ड बरामद हुए हैं. कई क्लीनिक संचालक जांच के दायरे में हैं. मेरी आमजन से अपील है कि इलाज या ऑपरेशन करवाते समय अस्पताल और डॉक्टर की योग्यता अवश्य जांचें, ताकि किसी प्रकार की जान जोखिम में न पड़े."

स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में: जिले में इलाज के नाम पर लापरवाही, अवैध सर्जरी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसी गतिविधियों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है. विभाग की लगातार कार्रवाई से ऐसे गैर-कानूनी क्लीनिक संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है.

Last Updated : November 15, 2025 at 12:44 PM IST

