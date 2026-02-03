ETV Bharat / state

नूंह CIA ने इनामी अंतरराज्यीय अपराधी को किया गिरफ्तार, फिरोजपुर झिरका में 24 लाख रुपये की एटीएम लूट की वारदात में था शामिल

एटीएम लूट कांड में अरशद नाम के 3 आरोपी गिरफ्तारः सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष यादव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि "शाकिर इस मामले की छठी गिरफ्तारी है. इससे पहले रहाड़ी और शिकारपुर के दो अरशद, उमर, मुंढेता निवासी एक अन्य अरशद उमर तथा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया था. खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में तीन का नाम अरशद है."

नूंहः जिले के फिरोजपुर झिरका में 14 जून 2025 को 24 लाख रुपये की एटीएम लूट की घटना में नूंह सीआईए पुलिस ने एक बार फिर सफलता हासिल की है. इस संगठित अपराध में शामिल 5,000 रुपये के इनामी आरोपी शाकिर को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ अब तक कुल छह आरोपियों को दबोचा जा चुका है.

अब तक कुल 6.70 लाख रुपये की राशि रिकवरः एएसपी ने बताया कि "पुलिस ने पहले गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और रिमांड के दौरान 5 लाख 60 हजार रुपये नकद बरामद किए थे. शाकिर की गिरफ्तारी के बाद तावड़ू क्षेत्र के एक ठिकाने से प्लास्टिक बोतल में छिपाए गए 1 लाख 10 हजार रुपये और बरामद कराए गए हैं. अब तक कुल 6.70 लाख रुपये की राशि रिकवर हो चुकी है. पुलिस का मुख्य लक्ष्य बाकी राशि की अधिकतम रिकवर करना है."

हैदराबाद, पुणे सहित कई जगहों पर एटीएम लूट का रिकॉर्डः एएसपी ने बताया कि "यह एक अंतरराज्यीय संगठित एटीएम लूट गिरोह है, जिसने 2024 और 2025 में हैदराबाद, पुणे, सीकर राजस्थान और धुले महाराष्ट्र समेत कई अन्य स्थानों पर एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है. मुख्य आरोपी शाहिद मुंढेता निवासी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है."

दिसंबर में आईजी ने की थी इनाम की घोषणाः एएसपी आयुष यादव ने बताया कि "साउथ रेंज आईजी नाजनीन भसीन के निर्देश पर दिसंबर में शाहिद और शाकिर पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. शाकिर को 31 दिसंबर को नूंह सीआईए टीम ने एक ठिकाने से गिरफ्तार किया था. रिमांड के दौरान उसने अपराध कबूल किया और छिपाई गई राशि बरामद कराई."

शाकिर की पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारीः पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि बाकी बचे एक इनामी बदमाश की भी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी. वर्तमान में नवीनतम गिरफ्तार शाकिर की पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारी है. प्रेस वार्ता में नूंह सीआईए प्रभारी प्रदीप कुमार की कार्यशैली की प्रशंसा की गई. इसी टीम द्वारा पिनगवां ज्वेलर्स लूट मामले में भी तीसरे आरोपी को तमिलनाडु से दबोचा गया था.