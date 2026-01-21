ETV Bharat / state

नूंह सीआईए की बड़ी कार्रवाई, पांच हजार रुपये का इनामी बदमाश अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार

नूंहः अपराध शाखा नूंह की टीम ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. टीम ने पांच हजार रुपये के इनामी बदमाश वसीम उर्फ छोटू पुत्र कमाल, निवासी गांव टाई थाना सदर नूंह को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से अवैध देसी हथियार और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. ये कार्रवाई बुधवार को नूंह-पलवल रोड, बस अड्डा सलंबा के पास बरसाती नाला पुल घासेड़ा क्षेत्र में की गई.

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः एएसपी आयुष यादव ने बताया कि "गुप्त सूचना मिलने पर उप-निरीक्षक प्रदीप कुमार प्रभारी अपराध शाखा नूंह के नेतृत्व में गठित टीम मौके पर पहुंची, जहां आरोपी अवैध हथियार लेकर किसी वारदात की फिराक में था. पुलिस गाड़ी देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया. तलाशी के दौरान उसके लोअर की दाहिनी जेब से एक देशी कट्टा बरामद हुआ, जिसमें चैंबर में एक कारतूस मिला. बरामद हथियार के संदर्भ में वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका है. इस मामले में नूंह सदर थाना में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई.