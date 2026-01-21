ETV Bharat / state

नूंह सीआईए की बड़ी कार्रवाई, पांच हजार रुपये का इनामी बदमाश अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार

पांच हजार रुपये के इनामी बदमाश को अवैध हथियार के साथ नूंह सीआईए टीम ने गिरफ्तार कर लिया है.

WANTED CRIMINAL ARRESTED IN NUH
नूंह सीआईए की बड़ी कार्रवाई (Etv Bharat)
नूंहः अपराध शाखा नूंह की टीम ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. टीम ने पांच हजार रुपये के इनामी बदमाश वसीम उर्फ छोटू पुत्र कमाल, निवासी गांव टाई थाना सदर नूंह को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से अवैध देसी हथियार और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. ये कार्रवाई बुधवार को नूंह-पलवल रोड, बस अड्डा सलंबा के पास बरसाती नाला पुल घासेड़ा क्षेत्र में की गई.

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः एएसपी आयुष यादव ने बताया कि "गुप्त सूचना मिलने पर उप-निरीक्षक प्रदीप कुमार प्रभारी अपराध शाखा नूंह के नेतृत्व में गठित टीम मौके पर पहुंची, जहां आरोपी अवैध हथियार लेकर किसी वारदात की फिराक में था. पुलिस गाड़ी देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया. तलाशी के दौरान उसके लोअर की दाहिनी जेब से एक देशी कट्टा बरामद हुआ, जिसमें चैंबर में एक कारतूस मिला. बरामद हथियार के संदर्भ में वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका है. इस मामले में नूंह सदर थाना में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई.

पांच हजार रुपये का इनामी बदमाश अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार (Etv Bharat)

हरियाणा और राजस्थान के कई जिले में दर्ज हैं मामलेः नूंह एएसपी आयुष यादव ने बताया कि "आरोपी पर आईजी साउथ रेंज रेवाड़ी द्वारा गत एक जनवरी को एक पत्र के माध्यम से 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था. यह इनाम वर्ष 2020 के पलवल जिले के मुड़कुटी थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. इसके अलावा आरोपी पर कई अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें मुख्य रूप से चोरी और लूट शामिल है. इनमें राजस्थान के राजगढ़ (अलवर), चिड़ावा (झुंझुनू), सूरजगढ़ (झुंझुनू) और हरियाणा के तावडू शहर थाने में दर्ज एफआईआर शामिल हैं. गिरफ्तारी की सूचना संबंधित पुलिस थाने को भी दी गई है.

