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नूंह में कब्र से निकाला गया मासूम का शव, दादा की शिकायत पर होगा पोस्टमार्टम

कब्र से निकाला गया मासूम का शव ( ETV Bharat )

नूंह: नूंह जिले के गांव सौंख में एक मासूम बच्चे की संदिग्ध मौत का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने विशेष कार्रवाई करते हुए कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. यह कार्रवाई मृतक बच्चे के दादा शमशाद की शिकायत पर की गई, जिन्होंने अपने पोते मोहम्मद आहिल की मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी. दादा की शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई: शमशाद ने उच्च अधिकारियों को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि उनके पोते की मौत स्वाभाविक नहीं थी. शिकायत में उन्होंने पुत्रवधू और उसके मायके पक्ष के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए. हालांकि पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है.शिकायतकर्ता शमशाद ने कहा कि, "मुझे अपने पोते की मौत पर शुरू से ही संदेह था. इसलिए मैंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और पोस्टमार्टम कराने की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके." दादा की शिकायत पर होगा पोस्टमार्टम (ETV Bharat) 4 माह के बच्चे की अचानक हुई मौत: शिकायत के अनुसार शमशाद के बेटे साहिल की वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. उस समय उसकी पत्नी अफसाना गर्भवती थी. बाद में उसने बेटे मोहम्मद आहिल को जन्म दिया. कुछ समय बाद अफसाना अपने मायके गांव जैताका, थाना नगीना चली गई. मार्च महीने में मोहम्मद आहिल की मौत हो गई, जिसके बाद शव को गांव सौंख लाकर मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार दफना दिया गया था.