नूंह में 3 बच्चों के साथ महिला की खुदकुशी के मामले में बड़ा एक्शन, पति शाहिद गिरफ्तार, मारपीट का आरोप
नूंह में तीन बच्चों संग महिला की मौत मामले में आरोपी पति शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : March 14, 2026 at 8:31 PM IST
नूंहः जिले के फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र के गांव बदोपुर में 9 मार्च को एक महिला और उसकी तीन छोटी बेटियों की खुदकुशी के मामले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था. इस मामले में पुलिस ने गहन जांच के बाद महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.
दहेज उत्पीड़न और हत्या का मामला है दर्जः मृत महिला की पहचान साहिला पत्नी शाहिद के रूप में हुई थी. उनकी तीन बेटियां भी इस दर्दनाक घटना में नहीं बचीं थी. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. इसके आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की.
क्या बोले पुलिस अधिकारीः जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि "शुक्रवार को पुलिस ने पहली गिरफ्तारी करते हुए महिला के पति शाहिद पुत्र ईसब निवासी बदोपुर को गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि घटना से ठीक एक दिन पहले शाहिद ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी. शाहिद नशे का आदी था और बेरोजगारी और पारिवारिक कलह से परेशान चल रहा था. इन घरेलू विवादों और तनाव के कारण महिला ने दुखी होकर तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली."
परिजनों ने लगाया आरोपः हालांकि परिजनों का आरोप है कि ये हत्या थी. पुलिस इस पहलू की भी अलग से गहन जांच कर रही है. आरोपी पति को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है. पुलिस ने बताया कि उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके.