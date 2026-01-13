ETV Bharat / state

फिरोजपुर झिरका में गाजर की खेती से किसानों की आमदनी हुई दोगुनी, सरकार भी कर रही मदद

नूंह: जिले के फिरोजपुर झिरका उपमंडल में गाजर की खेती किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है. जिला बागवानी अधिकारी अब्दुल रज्जाक ने दोहा, रावली, अगोन, सटकपुरी, पथराली और भाकडोजी सहित अन्य गांवों का दौरा कर फसल का निरीक्षण किया. मिल रही सरकारी मदद और तकनीकी सुविधा: इस दौरान जिला बागवानी अधिकारी अब्दुल रज्जाक ने बताया कि, "इन गांवों में लगभग 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में गाजर की उन्नत खेती हो रही है. यह क्षेत्र अपनी बड़ी और गहरे लाल रंग की गाजर के लिए जाना जाता है, जिसकी लंबाई आधा फीट से 1 फीट तक होती है. गाजर की फसल धोने वाली मशीन पर विभाग की ओर से 70,000 रुपये तक की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है. यह मशीन 10-12 क्विंटल गाजर को केवल आधे घंटे में धोकर तैयार कर देती है, जिससे किसानों की सुविधा बढ़ती है. इसके अलावा गाजर की खेती करने वाले किसान भावांतर भरपाई योजना का लाभ भी ले सकते हैं. इस योजना के तहत गाजर का संरक्षित रेट 7 रुपये प्रति किलो निर्धारित है." फिरोजपुर झिरका में गाजर उगाकर किसान कर रहे मालामाल (ETV Bharat)