नूंह को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति, जल्द शुरू होगा बाईपास के दूसरे चरण का निर्माण, ओपन हुआ टेंडर

नूंह: हरियाणा के नूंह में जल्द ही बाईपास बनने जा रहा है. लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रदीप सिंधु ने बताया कि "इस मार्ग की टोटल लंबाई तकरीबन 6 किलोमीटर है. पहले चरण में इसके 3 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है. दूसरे चरण के लिए जमीन खरीद कर वन विभाग की अनुमति मिल चुकी है. इसके लिए टेंडर ओपन हो चुका है. फरवरी महीने के पहले सप्ताह में बाईपास का काम शुरू हो जाएगा." नूंह बाईपास के दूसरे चरण का निर्माण जल्द: प्रदीप सिंधु ने बताया कि "तकरीबन 6 करोड़ रुपये की लागत इस पर आएगी. ये बाईपास शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने की अहम भूमिका निभाएगा. जो तावडू की तरफ से फिरोजपुर झिरका की तरफ ट्रैफिक जा रहा था. वो शहर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा. वो बाईपास से ही फिरोजपुर झिरका की तरफ निकल जाएगा. कार्यकारी अभियंता ने बताया कि इससे शहर के अंदर जाम की समस्या से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी और लोगों को भी समय व धन की बचत इस बाईपास के बनने के बाद होगी." नूंह को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति, जल्द शुरू होगा बाईपास के दूसरे चरण का निर्माण (Etv Bharat)