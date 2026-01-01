नूंह को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति, जल्द शुरू होगा बाईपास के दूसरे चरण का निर्माण, ओपन हुआ टेंडर

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 1, 2026 at 1:03 PM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह में जल्द ही बाईपास बनने जा रहा है. लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रदीप सिंधु ने बताया कि "इस मार्ग की टोटल लंबाई तकरीबन 6 किलोमीटर है. पहले चरण में इसके 3 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है. दूसरे चरण के लिए जमीन खरीद कर वन विभाग की अनुमति मिल चुकी है. इसके लिए टेंडर ओपन हो चुका है. फरवरी महीने के पहले सप्ताह में बाईपास का काम शुरू हो जाएगा."

नूंह बाईपास के दूसरे चरण का निर्माण जल्द: प्रदीप सिंधु ने बताया कि "तकरीबन 6 करोड़ रुपये की लागत इस पर आएगी. ये बाईपास शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने की अहम भूमिका निभाएगा. जो तावडू की तरफ से फिरोजपुर झिरका की तरफ ट्रैफिक जा रहा था. वो शहर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा. वो बाईपास से ही फिरोजपुर झिरका की तरफ निकल जाएगा. कार्यकारी अभियंता ने बताया कि इससे शहर के अंदर जाम की समस्या से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी और लोगों को भी समय व धन की बचत इस बाईपास के बनने के बाद होगी."

नूंह को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति, जल्द शुरू होगा बाईपास के दूसरे चरण का निर्माण (Etv Bharat)

लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति! आपको बता दें कि पहले तावडू मार्ग से नल्हड़ मार्ग तक नहर के किनारे तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा बाईपास बनकर तैयार है. अब इस बाईपास को नल्हड़ मेडिकल रोड से राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए खेडला गांव के समीप जोड़ना है. जो वाहन फिरोजपुर झिरका की तरफ से आते हैं और उनको तावडू की तरफ जाना है, तो वो इस बाईपास से आ जा सकते हैं.

बाईपास से कम होगा शहर पर ट्रैफिक का दबाव: तावडू की तरफ से जो वाहन फिरोजपुर झिरका की तरफ जाने हैं. वो शहर में प्रवेश करने के बजाय इस बाईपास से होकर गुजरेंगे. जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी. बाईपास बनने के बाद जमीनों के रेट में भी भारी बढ़ोतरी होगी और लोगों को रोजगार के भी नए अवसर प्रदान होंगे. इसके लिए स्थानीय कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने भी खूब प्रयास किए हैं. विधानसभा सत्र में इस मांग को मजबूती से उठाया, जिसके चलते अब इलाके के लोगों की यह लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने जा रही है.

