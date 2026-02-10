ETV Bharat / state

नूंह बस अड्डे पर महिलाओं के लिए बड़ी सौगात, शुरू हुआ महिला प्रतीक्षालय और फीडिंग रूम

नूंह बस अड्डे पर महिलाओं के लिए बड़ी सौगात ( ETV Bharat )

नूंह: हरियाणा राज्य परिवहन का बस अड्डा नूंह लगातार बेहतर सुविधाओं के कारण अच्छे बस अड्डों में अपनी पहचान बना रहा है. अब इस कड़ी में एक और अहम कदम उठाया गया है. निदेशक प्रदीप कुमार ने हाल ही में बस अड्डा परिसर में महिला प्रतीक्षालय एवं फीडिंग रूम का शुभारंभ किया था. इस पहल से नूंह जिले की महिलाओं और बेटियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. महिलाओं को मिला सुरक्षित व सम्मानजनक जगह: महिला प्रतीक्षालय के शुरू होने से अब महिलाओं को बस अड्डा परिसर में किसी प्रकार का भय महसूस नहीं होता. पहले से मौजूद पुलिस चौकी और अन्य व्यवस्थाओं के साथ अब महिलाओं के लिए एक अलग, सुरक्षित और आरामदायक स्थान उपलब्ध हो गया है. यहां महिलाएं निश्चिंत होकर बैठ सकती हैं और अपने बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं. सुविधाओं से लैस आधुनिक कक्ष: इस महिला प्रतीक्षालय में अच्छे फर्नीचर की व्यवस्था की गई है. वहीं, गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए महाप्रबंधक कुलदीप जांगड़ा ने इसमें एसी लगाने के भी आदेश जारी कर दिए हैं. इससे महिलाओं को गर्मी में भी आरामदायक माहौल मिल सकेगा और प्रतीक्षा का समय सहजता से बीतेगा.