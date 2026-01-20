ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से उदयपुर जा रही बस पलटी, कई यात्री घायल, नींद की झपकी बनी हादसे की वजह

नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से कई यात्री घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से उदयपुर जा रही बस पलटी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 4:15 PM IST

नूंह: जिले के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. दरअसल, दिल्ली से उदयपुर जा रही एक सवारी बस एक्सप्रेसवे के चैनेज नंबर 73.5 के पास भांकड़ोंजी गांव के निकट अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे का मुख्य कारण बस चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है. तेज रफ्तार में चल रही बस अचानक संतुलन खो बैठी और सड़क किनारे जा पलटी. हादसे के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

कई यात्री घायल:हादसे के समय बस में करीब 45 से 48 यात्री सवार थे. बस के पलटते ही कई यात्री सीटों से उछलकर इधर-उधर गिर पड़े, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ यात्रियों को सिर, हाथ और पैरों में चोटें लगीं, जबकि कुछ यात्री बस के अंदर फंस गए थे. हादसे के बाद चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे.

स्थानीय लोगों ने की मदद: हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की. इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. स्थानीय लोगों की तत्परता से कई घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जा सका.

अस्पताल में घायलों का इलाज जारी: घायलों में से 7 यात्रियों को मंडी खेड़ा अस्पताल, 7 को बोरा अस्पताल और 2 को मिशन अस्पताल नूंह में भर्ती कराया गया है. फिलहाल घायलों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत स्थिर बनी हुई है.

पुलिस जांच और सुरक्षा पर सवाल: इधर, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची ने जांच शुरू कर दी. यह हादसा दिल्ली-मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं की कड़ी में एक और घटना है. इस मार्ग पर ड्राइवर की थकान, तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण अक्सर हादसे सामने आते रहते हैं.

