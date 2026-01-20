ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से उदयपुर जा रही बस पलटी, कई यात्री घायल, नींद की झपकी बनी हादसे की वजह

नूंह: जिले के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. दरअसल, दिल्ली से उदयपुर जा रही एक सवारी बस एक्सप्रेसवे के चैनेज नंबर 73.5 के पास भांकड़ोंजी गांव के निकट अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे का मुख्य कारण बस चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है. तेज रफ्तार में चल रही बस अचानक संतुलन खो बैठी और सड़क किनारे जा पलटी. हादसे के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

कई यात्री घायल:हादसे के समय बस में करीब 45 से 48 यात्री सवार थे. बस के पलटते ही कई यात्री सीटों से उछलकर इधर-उधर गिर पड़े, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ यात्रियों को सिर, हाथ और पैरों में चोटें लगीं, जबकि कुछ यात्री बस के अंदर फंस गए थे. हादसे के बाद चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे.

स्थानीय लोगों ने की मदद: हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की. इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. स्थानीय लोगों की तत्परता से कई घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जा सका.