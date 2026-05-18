मेवात की धरती पर गूंजा भाईचारे का संदेश, ब्रज 84 कोस परिक्रमा यात्रा शुरू, मुस्लिम समाज ने किया सहयोग
मेवात में ब्रज 84 कोस परिक्रमा यात्रा के दौरान हिंदू-मुस्लिम भाईचारा, आस्था, सेवा और सामाजिक सौहार्द की अनोखी मिसाल देखने को मिली.
Published : May 18, 2026 at 5:17 PM IST
नूंह: जिले के मेवात क्षेत्र में इन दिनों ब्रज 84 कोस परिक्रमा यात्रा आस्था, सेवा और सामाजिक सौहार्द का संदेश देती नजर आ रही है. दरअसल, 17 मई से शुरू हुई यह पवित्र यात्रा जब बिछोर और नीमका जैसे गांवों से होकर गुजर रही है. इस बीच स्थानीय लोगों द्वारा श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है. जगह-जगह श्रद्धालुओं के लिए पानी, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है. यात्रा के दौरान मेवात की गंगा-जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है.
मुस्लिम समाज ने बढ़ाया भाईचारे का हाथ: यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज द्वारा भी श्रद्धालुओं की सेवा और सहयोग किया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मेवात की पहचान हमेशा भाईचारे और आपसी सद्भाव से रही है. यही कारण है कि यह यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक बन गई है. यात्रा मार्ग पर ग्रामीण श्रद्धालुओं का फूल-मालाओं से स्वागत कर रहे हैं और कई स्थानों पर भंडारे भी लगाए गए हैं.
प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम: श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से भी व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं. यात्रा मार्ग पर पुलिस बल तैनात किया गया है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस, डॉक्टरों की टीम, दमकल विभाग और पब्लिक हेल्थ विभाग के कर्मचारी लगातार ड्यूटी पर मौजूद हैं. जगह-जगह टेंट लगाकर रुकने की व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. करीब एक महीने तक चलने वाली यह यात्रा क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल बना रही है.
ब्रज परिक्रमा का धार्मिक महत्व: गांव बिछौर स्थित लक्ष्मण मंदिर के महाराज शत्रुघ्न पाण्डे ने बताया कि, "वेद-पुराणों में ब्रज की 84 कोस परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है. ब्रज भूमि भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की लीला भूमि है. वाराह पुराण में उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी के सभी तीर्थ चातुर्मास में ब्रज में निवास करते हैं.हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले इस परिक्रमा मार्ग में 25 प्रमुख पड़ाव स्थल हैं और करीब 1300 गांव इस यात्रा से जुड़े हुए हैं. इस परिक्रमा में कृष्ण की लीलाओं से जुड़े 1100 सरोवर, 36 वन-उपवन और कई पर्वत आते हैं. शास्त्रों में कहा गया है कि परिक्रमा का प्रत्येक कदम जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश करता है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है. जो व्यक्ति श्रद्धा से यह परिक्रमा करता है, उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है."
श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह: श्रद्धालु दिनेश यादव ने कहा कि, "मेवात के लोगों ने जिस प्रेम और सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया है, वह यादगार अनुभव है." वहीं, श्रद्धालु जगवती ने कहा, "यात्रा में सेवा और सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही."
टीम इंचार्ज और स्थानीय लोगों ने दिया संदेश: वहीं, टीम इंचार्ज डॉ. शर्तेंद्र ने कहा कि, "प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता के साथ यात्रा में सेवाएं दे रहा है ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके." वहीं, स्थानीय निवासी उमर मोहम्मद ने कहा कि, "मेवात में हिंदू-मुस्लिम भाईचारा सदियों पुराना है. यह यात्रा हमारी एकता और आपसी सम्मान की मिसाल है." वहीं, इस ब्रज 84 कोस परिक्रमा यात्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेवात की धरती केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द और इंसानियत की भी पहचान है.
ये भी पढ़ें:शनिचरी अमावस्या पर 18 साल बाद बना अद्भुत संयोग, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी