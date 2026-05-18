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मेवात की धरती पर गूंजा भाईचारे का संदेश, ब्रज 84 कोस परिक्रमा यात्रा शुरू, मुस्लिम समाज ने किया सहयोग

ब्रज 84 कोस परिक्रमा यात्रा ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के मेवात क्षेत्र में इन दिनों ब्रज 84 कोस परिक्रमा यात्रा आस्था, सेवा और सामाजिक सौहार्द का संदेश देती नजर आ रही है. दरअसल, 17 मई से शुरू हुई यह पवित्र यात्रा जब बिछोर और नीमका जैसे गांवों से होकर गुजर रही है. इस बीच स्थानीय लोगों द्वारा श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है. जगह-जगह श्रद्धालुओं के लिए पानी, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है. यात्रा के दौरान मेवात की गंगा-जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है. मुस्लिम समाज ने बढ़ाया भाईचारे का हाथ: यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज द्वारा भी श्रद्धालुओं की सेवा और सहयोग किया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मेवात की पहचान हमेशा भाईचारे और आपसी सद्भाव से रही है. यही कारण है कि यह यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक बन गई है. यात्रा मार्ग पर ग्रामीण श्रद्धालुओं का फूल-मालाओं से स्वागत कर रहे हैं और कई स्थानों पर भंडारे भी लगाए गए हैं. मेवात की धरती पर गूंजा भाईचारे का संदेश (ETV Bharat) प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम: श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से भी व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं. यात्रा मार्ग पर पुलिस बल तैनात किया गया है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस, डॉक्टरों की टीम, दमकल विभाग और पब्लिक हेल्थ विभाग के कर्मचारी लगातार ड्यूटी पर मौजूद हैं. जगह-जगह टेंट लगाकर रुकने की व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. करीब एक महीने तक चलने वाली यह यात्रा क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल बना रही है.