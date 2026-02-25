ETV Bharat / state

नूंह में 10 रुपये कम किराया देने पर ऑटो चालक बना हैवान, महिला यात्री को लात-घूंसे से पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

नूंह जिले में 10 रुपये के किराए के विवाद पर ऑटो चालक दबंगई पर उतर आया और महिला यात्री को बेरहमी से पीट दिया.

AUTO DRIVER TURNS MONSTER
नूंह में 10 रुपये कम किराया देने पर ऑटो चालक बना हैवान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 25, 2026 at 6:24 PM IST

|

Updated : February 25, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंहः एक दिल दहला देने वाली घटना नूंह जिले के तावडू क्षेत्र से सामने आई है, जहां मात्र 10 रुपये किराए कम पड़ने पर टेंपो चालक ने एक महिला यात्री के साथ क्रूरता से मारपीट की. पीड़ित महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है. परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

टेंपो चालक ने महिला को कहे अपशब्द : पीड़ित महिला निवासी खरक जलालपुर तहसील तावडू, जिला नूंह ने बताया कि बुधवार सुबह वो नूंह से रिश्तेदारी के सिलसिले में तावडू जा रही थीं. टेंपो में सवार होने के बाद तावडू-नूंह रोड पर सीलखो मोड़ के पास उतरते समय उन्होंने चालक को किराया दिया, लेकिन उनके पास 10 रुपये कम थे. किराया 30 रुपये तय था, जबकि उनके पास सिर्फ 20 रुपये ही थे. इस बात पर टेंपो चालक ने अपशब्द कहने शुरू कर दिए.

नूंह में 10 रुपये कम किराया देने पर ऑटो चालक बना हैवान (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों ने किया हस्तक्षेपः महिला ने समझाया कि उनके पास पैसे नहीं हैं और प्रार्थना की, लेकिन चालक नहीं माना. वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर मारपीट पर उतर आया. लात-घूंसे मारकर महिला को जमीन पर पटक-पटक कर पीटा. शोर मचने पर कुछ स्थानीय राहगीरों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद चालक मौके से फरार हो गया.

दूसरे ऑटो चालक ने महिला को अस्पताल पहुंचायाः इसी बीच एक अन्य टेंपो चालक हनीफ मौके पर पहुंचा. उसने पीड़ित महिला को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचना दी. पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. महिला के पैर में फ्रैक्चर होने की आशंका है और वो चलने की हालत में नहीं है. परिजनों ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया और टेंपो का नंबर भी नोट कर लिया है.

आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांगः तावडू डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने कहा कि "यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है. यदि लिखित शिकायत मिलती है तो जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी." पीड़िता के गांव के पूर्व सरपंच मुबारक ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि, "मात्र 10 रुपये कम पड़ने पर महिला के साथ इतनी क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती. कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. इस घटना से स्थानीय स्तर पर आक्रोश है. लोग टेंपो चालकों की दबंगई पर सवाल उठा रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. पुलिस से अपेक्षा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाई जाए."

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद में बीच सड़क पर महिला की दबंगई, बेसबॉल के बल्ले से ट्रक पर ताबड़तोड़ वार, वीडियो बनाते रहे लोग
Last Updated : February 25, 2026 at 6:56 PM IST

TAGGED:

ऑटो चालक को महिला को पीटा
AUTO DRIVER BEATS WOMAN
WOMAN BEATEN BY AUTO DRIVER
NUH AUTO DRIVER
AUTO DRIVER TURNS MONSTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.