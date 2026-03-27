नूंह में किसानों का धरना प्रदर्शन, IMT सोहना के विरोध में की नारेबाजी, मौके पर पुलिस बल रहा तैनात
किसानों के प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है. स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात.
Published : March 27, 2026 at 9:06 PM IST
नूंहः जिला के रोजका मेव आईएमटी सोहना क्षेत्र में प्रस्तावित किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. संभावित स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
'स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए': वहीं दूसरी ओर स्थानीय किसानों के एक समूह ने आज डीसी से मुलाकात कर रोजमेव में चल रहे धरना प्रदर्शन का विरोध किया है. धरने का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि लंबे समय से धरना-प्रदर्शन होते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है. स्थानीय लोगों की मुख्य मांग है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए.
धरने में शामिल लोगों का विरोधः स्थानीय निवासियों के अनुसार इस मुद्दे को लेकर कई बार पंचायतें आयोजित की जा चुकी हैं और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. उनका कहना है कि "वर्तमान में उनकी एकमात्र प्राथमिकता रोजगार है और धरना-प्रदर्शन से समस्या का समाधान नहीं हो रहा." उन्होंने यह भी कहा कि "जो लोग धरना कर रहे हैं, वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा."
आईआरबी की पांच कंपनियां तैनातः नूंह के एडिशनल एसपी आयुष यादव ने बताया कि "प्रशासन पूरी तरह तैयार है. क्षेत्र में आईआरबी की पांच कंपनियां तैनात की गई हैं और डीएसपी स्तर के अधिकारी निगरानी करेंगे." उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी मौके का निरीक्षण करेंगे और किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि "कोई भी भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा न करें. यदि कोई कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी."