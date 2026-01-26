ETV Bharat / state

नूंह में 5 बच्चे और पति को छोड़कर मां ने की दूसरी शादी, नाराज बेटे ने काटे पैर

नूंह में पति और बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी रचाना महिला को महंगा पड़ गया. नाराज बेटे ने ससुराल पहुंचकर मां पर हमला कर दिया.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 26, 2026 at 8:20 PM IST

नूंहः जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र की भाट कॉलोनी के वार्ड नंबर 2 में महिला वहीदन (35) पर उसके बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर दोनों पैर काट दिए. गंभीर हालत में महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

क्या है मामलाः महिला ने अपने 5 बच्चे और पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, घटना से गुस्साए बेटे ने सोमवार को प्रेमी के घर में घुसकर महिला पर हमला कर दिया. अपनी मां के साथ मारपीट कर उसके पैर को एक चारपाई से बांध दिया और मौके से फरार हो गया.

मांड़ी खेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती है महिलाः सूचना मिलते ही पुन्हाना डीएसपी जितेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. डीएसपी ने बताया कि "महिला के साथ मारपीट की सूचना मिली थी. मौके का निरीक्षण करने पर पता चला कि महिला के पैरों पर भी हमला किया गया है. घायल हालत में महिला को मांड़ी खेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है. डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है. महिला के बयान के आधार पर आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी.अभी मामले की जांच की जा रही है."

आरोपी युवक मौके से फरार: डीएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि "कंट्रोल टीम को कॉल कर किसी ने घटना की सूचना दी थी. इसके बाद एसएचओ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. आरोपी युवक हमला कर मौके से फरार हो गया है. ग्रामीणों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है. महिला के बयान के आधार पर आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी."

2 हफ्ते पहले किया निकाह: महिला पलवल के छायसा गांव की रहने वाली है. पहली शादी से उसके पांच बच्चे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि "महिला ने पिनगवां के व्यक्ति से करीब 2 हफ्ते पहले दूसरा निकाह कर लिया. इस बारे में उसके पति को भी निकाह के बाद ही पता चला. वह पहले भी व्यक्ति से पिनगवा में कई बार मिलने आई है. महिला के बेटे ने पिनगवां आकर महिला पर हमला किया है."

