नूंह में 5 बच्चे और पति को छोड़कर मां ने की दूसरी शादी, नाराज बेटे ने काटे पैर

नूंहः जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र की भाट कॉलोनी के वार्ड नंबर 2 में महिला वहीदन (35) पर उसके बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर दोनों पैर काट दिए. गंभीर हालत में महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

क्या है मामलाः महिला ने अपने 5 बच्चे और पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, घटना से गुस्साए बेटे ने सोमवार को प्रेमी के घर में घुसकर महिला पर हमला कर दिया. अपनी मां के साथ मारपीट कर उसके पैर को एक चारपाई से बांध दिया और मौके से फरार हो गया.

मांड़ी खेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती है महिलाः सूचना मिलते ही पुन्हाना डीएसपी जितेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. डीएसपी ने बताया कि "महिला के साथ मारपीट की सूचना मिली थी. मौके का निरीक्षण करने पर पता चला कि महिला के पैरों पर भी हमला किया गया है. घायल हालत में महिला को मांड़ी खेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है. डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है. महिला के बयान के आधार पर आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी.अभी मामले की जांच की जा रही है."