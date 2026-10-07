ETV Bharat / state

JNU में PhD दाखिले के लिए आवेदन शुरू, NET-JRF और GATE उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए PhD कार्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय ने NET (UGC-CSIR), JRF और GATE के जरिए PhD में प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है, जबकि उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों को आवेदन से पहले पात्रता और सीटों से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है.