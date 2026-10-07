JNU में PhD दाखिले के लिए आवेदन शुरू, NET-JRF और GATE उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन
उम्मीदवार JNU के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2026 है.
Published : October 7, 2026 at 8:33 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए PhD कार्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय ने NET (UGC-CSIR), JRF और GATE के जरिए PhD में प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है, जबकि उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों को आवेदन से पहले पात्रता और सीटों से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है.
6 अक्टूबर से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया
विश्वविद्यालय के अनुसार, जिन उम्मीदवारों के पास वैध JRF, NET या PhD Admission Only/GATE से संबंधित प्रमाणपत्र हैं और वे निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, वे दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार JNU के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2026 है. ऐसे में उम्मीदवारों को निर्धारित समयसीमा के अंदर आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है.
आवेदन से पहले ई-प्रॉस्पेक्टस पढ़ना जरूरी
विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों से कहा है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले PhD कार्यक्रम 2026-27 के ई-प्रॉस्पेक्टस को अच्छी तरह पढ़ें. ई-प्रॉस्पेक्टस में अलग-अलग PhD कार्यक्रमों के लिए पात्रता, उपलब्ध सीटों और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई है. JNU ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे संबंधित कार्यक्रम के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं. इसके साथ ही उम्मीदवारों को उपलब्ध सीटों और प्रवेश से जुड़े अन्य नियमों की भी जानकारी लेनी होगी.
NET, JRF और GATE के लिए अलग आवेदन
PhD दाखिले को लेकर JNU ने एक जरूरी निर्देश भी जारी किया है. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, उम्मीदवारों को NET, JRF और GATE के माध्यम से प्रवेश के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा. हालांकि GATE के जरिए PhD में दाखिले का प्रावधान केवल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए रखा गया है. इसका मतलब है कि उम्मीदवार को अपनी संबंधित प्रवेश श्रेणी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आवेदन भरते समय प्रमाणपत्र और पात्रता से जुड़ी जानकारी सही तरीके से दर्ज करना जरूरी होगा.
वेबसाइट पर लगातार चेक करें अपडेट
JNU ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे दाखिले से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जरूरी सूचना, कार्यक्रम या अन्य निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से जारी किए जा सकते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे आवेदन जमा करने से पहले सभी जरूरी जानकारियों की जांच कर लें. इससे आवेदन में किसी तरह की गलती की संभावना कम होगी और उम्मीदवार प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए तैयार रह सकेंगे.
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