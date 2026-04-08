NTPC PLANT के बाहर मजदूरों का प्रदर्शन, काम के घंटे और वेतन को लेकर प्रोटेस्ट
मजदूरों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमान से उन्हें वंचित किया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 8, 2026 at 3:10 PM IST
कोरबा: सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी, कोरबा में बुधवार की सुबह बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है. पावर प्लांट के गेट नंबर 2 पर बड़ी तादाद में मजदूर जमा हो गए. नाराज मजदूरों ने गेट जाम कर दिया. जानकारी के अनुसार मजदूर कार्य के घंटे और वेतन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षाबल को भी तैनात किया गया है. एनटीपीसी के अधिकारी भी किसी तरह आंदोलन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि मजदूर लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं. आंदोलनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि NTPC के अधीन नियोजित ठेका कम्पनी द्वारा लंबे समय से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमान (Minimum Wage) से उन्हें वंचित किया जा रहा है.
NTPC PLANT के बाहर मजदूरों का प्रदर्शन
एनटीपीसी पावर प्लांट के प्रदेश द्वारा पर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन और ठेका कम्पनी की मनमानी से मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है. मजदूरों का आरोप है कि इसमें NTPC प्रबंधन और ठेकादार के बीच आपसी सांठ-गांठ है. फ़िलहाल पावर प्लांट के गेट पर सुबह से ही बड़ी संख्या में ठेका कर्मचारी डटे हुए हैं. गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे प्लांट का काम प्रभावित हुआ है. मजदूर अपनी मांगों को मनवाने के लिए मौके पर डटे हुए हैं. उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं, तब तक काम शुरू नहीं किया जाएगा.
मौके पर अधिकारी मौजूद
इस संबंध में एनटीपीसी कोरबा की जनसंपर्क अधिकारी ऊष्मा घोष ने बताया कि बुधवार की सुबह से मजदूर आंदोलन कर रहे हैं. मौके पर एनटीपीसी प्रबंधन के अधिकारी भी मौजूद हैं. मजदूरों से वार्ता चल रही है.
कोरबा को ऊर्जाधानी के नाम से भी जानते हैं लोग
कोरबा शहर को ऊर्जाधानी के नाम से भी जाना जाता है. बड़ी संख्या में यहां पावर प्लांट हैं, जहां से बिजली निर्माण कर छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों को सप्लाई किया जाता है. कोरबा में एनटीपीसी का बड़ा पावर प्लांट है.
NTPC की राखड़ के कारण कहीं कई जिंदगियां ना हो जाए राख !
कोरबा एनटीपीसी के भू विस्थापित अब करेंगे आमरण अनशन, 43 साल बाद भी नहीं पूरी हुई मांग
कोरबा में पेड़ से टकराई कार, हादसे में NTPC के सीनियर मेडिकल ऑफिसर की मौत