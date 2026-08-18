ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पहुंचे बोकारो, दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन

खेल का अभ्यास करती दीपिका कुमारी और अतनु दास ( ETV BHARAT )

बोकारो: जिले के सेक्टर-4 स्थित कुमार मंगलम स्टेडियम में 19 से 27 अगस्त तक दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. प्रतियोगिता में देशभर के 900 से अधिक पुरुष एवं महिला तीरंदाज हिस्सा लेंगे. प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे.

बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो, सचिव एंजेला सिंह, अजय सिंह ने खिलाड़ियों को बुके देकर स्वागत किया. झारखंड तीरंदाजी संघ के नेतृत्व में बोकारो जिला तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर वर्ग के खिलाड़ी रिकर्व और कंपाउंड श्रेणी में मुकाबला करेंगे.

राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन (ETV BHARAT)

सीनियर वर्ग के मुकाबले 19 और 20 अगस्त को होंगे, जिसमें करीब 400 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. वहीं, जूनियर वर्ग में 22 और 23 अगस्त को 300 से अधिक तीरंदाज अपना दमखम दिखाएंगे. सब-जूनियर वर्ग के मुकाबले 25 और 26 अगस्त को होंगे, जिसमें करीब 200 खिलाड़ी शामिल होंगे.