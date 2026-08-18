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अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पहुंचे बोकारो, दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन

बोकारो में 19 अगस्त से NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देशभर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

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खेल का अभ्यास करती दीपिका कुमारी और अतनु दास (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 1:48 PM IST

2 Min Read
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बोकारो: जिले के सेक्टर-4 स्थित कुमार मंगलम स्टेडियम में 19 से 27 अगस्त तक दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. प्रतियोगिता में देशभर के 900 से अधिक पुरुष एवं महिला तीरंदाज हिस्सा लेंगे. प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे.

बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो, सचिव एंजेला सिंह, अजय सिंह ने खिलाड़ियों को बुके देकर स्वागत किया. झारखंड तीरंदाजी संघ के नेतृत्व में बोकारो जिला तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर वर्ग के खिलाड़ी रिकर्व और कंपाउंड श्रेणी में मुकाबला करेंगे.

राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन (ETV BHARAT)

सीनियर वर्ग के मुकाबले 19 और 20 अगस्त को होंगे, जिसमें करीब 400 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. वहीं, जूनियर वर्ग में 22 और 23 अगस्त को 300 से अधिक तीरंदाज अपना दमखम दिखाएंगे. सब-जूनियर वर्ग के मुकाबले 25 और 26 अगस्त को होंगे, जिसमें करीब 200 खिलाड़ी शामिल होंगे.

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास भी बोकारो पहुंचे हैं. दोनों ने कुमार मंगलम स्टेडियम में अभ्यास किया और युवा तीरंदाजों का उत्साह बढ़ाया. दीपिका कुमारी ने खिलाड़ियों से लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर नियमित अभ्यास करने की अपील की.

दीपिका कुमारी ने कहा कि तीरंदाजी में सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती. इसके लिए अनुशासन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास बेहद जरूरी है. राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता से बोकारो में तीरंदाजी को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ युवा खिलाड़ियों को देश के दिग्गज तीरंदाजों से सीखने का महत्वपूर्ण अवसर भी मिलेगा.

ये भी पढ़ें: बोकारो में देशभर के 700 अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज लेंगे भाग, 2nd NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट को लेकर तैयारी शुरू

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