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रिन्यूएबल एनर्जी में 'किंग' बनना चाहती है भारत की ये कंपनी, 2047 तक इतने मैगावॉट उत्पादन का लक्ष्य

आपदा के बीच भी सुचारू रूप से चल रहा कौलडैम ( FILE PHOTO )

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी और बिलासपुर जिला की सीमा पर स्थित एनटीपीसी की प्रमुख 800 मेगावाट क्षमता वाली कौलडैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने चालू वित्त वर्ष में बेहतरीन प्रदर्शन दर्ज किया है. एनटीपीसी कौलडैम के महाप्रबंधक एसएस राव ने कहा कि हिमाचल में मानसूनी बारिश और नदियों में आने वाली गाद के बावजूद कोलडैम हाइड्रो पावर स्टेशन सुचारू रूप से कार्य कर रहा है. पिछले वर्ष भारी प्राकृतिक आपदा और गाद की समस्या के बावजूद संयंत्र ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और चालू वित्त वर्ष में भी रिकॉर्ड बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. सतलुज नदी में सिल्टेशन की समस्या मानसून के समय काफी अधिक रहती है. गत वर्ष भारी बारिश और आपदा के बावजूद कौलडैम टीम ने बेहतर प्रबंधन के साथ बांध और पावर हाउस को सुरक्षित रखा और बिजली उत्पादन जारी रखा. इस वर्ष भी हम अपने निर्धारित उत्पादन लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. एनटीपीसी सुरक्षा मानकों और पर्यावरण संतुलन को सर्वोपरि रखते हुए परिचालन कर रही है. ऊर्जा परियोजनाओं पर भी तेजी से चल रहा काम एसएस राव ने कहा कि एनटीपीसी कौलडैम केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों और प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार कार्यरत है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से हमने आसपास के गांवों में स्वास्थ्य शिविर, पेयजल योजनाएं, स्कूलों में बुनियादी ढांचा और महिलाओं व युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं. इसके साथ ही एनटीपीसी हरित ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए सोलर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर भी तेजी से काम कर रहा है.