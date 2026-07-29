रिन्यूएबल एनर्जी में 'किंग' बनना चाहती है भारत की ये कंपनी, 2047 तक इतने मैगावॉट उत्पादन का लक्ष्य
कौलडैम परियोजना ने चालू वित्त वर्ष में बेहतरीन प्रदर्शन दर्ज किया है. परियोजना में गाद के बावजूद उत्पादन जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 4:17 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी और बिलासपुर जिला की सीमा पर स्थित एनटीपीसी की प्रमुख 800 मेगावाट क्षमता वाली कौलडैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने चालू वित्त वर्ष में बेहतरीन प्रदर्शन दर्ज किया है. एनटीपीसी कौलडैम के महाप्रबंधक एसएस राव ने कहा कि हिमाचल में मानसूनी बारिश और नदियों में आने वाली गाद के बावजूद कोलडैम हाइड्रो पावर स्टेशन सुचारू रूप से कार्य कर रहा है.
पिछले वर्ष भारी प्राकृतिक आपदा और गाद की समस्या के बावजूद संयंत्र ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और चालू वित्त वर्ष में भी रिकॉर्ड बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. सतलुज नदी में सिल्टेशन की समस्या मानसून के समय काफी अधिक रहती है. गत वर्ष भारी बारिश और आपदा के बावजूद कौलडैम टीम ने बेहतर प्रबंधन के साथ बांध और पावर हाउस को सुरक्षित रखा और बिजली उत्पादन जारी रखा. इस वर्ष भी हम अपने निर्धारित उत्पादन लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. एनटीपीसी सुरक्षा मानकों और पर्यावरण संतुलन को सर्वोपरि रखते हुए परिचालन कर रही है.
ऊर्जा परियोजनाओं पर भी तेजी से चल रहा काम
एसएस राव ने कहा कि एनटीपीसी कौलडैम केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों और प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार कार्यरत है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से हमने आसपास के गांवों में स्वास्थ्य शिविर, पेयजल योजनाएं, स्कूलों में बुनियादी ढांचा और महिलाओं व युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं. इसके साथ ही एनटीपीसी हरित ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए सोलर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर भी तेजी से काम कर रहा है.
उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एनटीपीसी एक मिशन चला रहा है. 2047 तक एक लाख 32 हजार मैगावॉट रिन्यूएवल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य तय किया है. अभी एन्यूएबल एनर्जी के लिए 13 हजार मैगावॉट उत्पादन का कार्य प्रगति पर है. एनटीपीसी की क्षमता अभी 91 हजार मैगावॉट है और इसमें 10 हजार मैगावॉट क्षमता रिन्यूबल एनर्जी की है.2032 तक हम इसे 60 हजार मैगावॉट तक पहुंचाना चाहते हैं.
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को लेकर विशेष अध्ययन
एसएस राव ने कहा कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में एनटीपीसी ने एक बड़ा कदम उठाया है. एनटीपीसी ने प्रदेश के सोलन और मंडी जिलों में दो नई पंप्ड स्टोरेज पावर परियोजनाओं की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए सौंप दी है. एनटीपीसी कौलडैम के महाप्रबंधक एसएस राव ने कहा कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति गंभीरता दिखाते हुए एनटीपीसी कोलडैम ने आईआईटी मुंबई के माध्यम से गहन अध्ययन करवाया जा रहा है. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के अध्ययन के लिए आईआईटी बॉम्बे के माध्यम से कौलडैम परियोजना और इसके आसपास के क्षेत्र में एक विशेष अध्ययन शुरू किया जा रहा है. इस स्टडी से भविष्य में आने वाली चुनौतियों का आकलन कर सटीक समाधान तैयार किए जा सकेंगे.
ये भी पढ़ें: 'ADR रिपोर्ट के बहाने मुझे बदनाम कर रही बीजेपी, कांग्रेस का कोई विधायक बीजेपी में जाना चाहे तो जाए'