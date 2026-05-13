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अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर लाये गए अंतर्राष्ट्रीय ड्र्ग्स तस्कर प्रभदीप 12 दिनों की पुलिस हिरासत में

दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर लाये गए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर प्रभदीप सिंह को 12 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा .

अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर प्रभदीप सिंह को 12 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा
अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर प्रभदीप सिंह को 12 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 8:40 PM IST

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नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर लाये गए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर प्रभदीप सिंह को 12 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. सीबीआई आज उसे अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर भारत लाई थी जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था.

प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वित प्रयास से हुआ है. प्रभदीप सिंह नवप्रीत सिंह का ड्रग्स नेटवर्क संभालता था. प्रभदीप सिंह के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. इस मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रभदीप के कुछ साथियों को बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था. लेकिन प्रभदीप बचने में कामयाब रहा था.

दिल्ली पुलिस के आग्रह पर सीबीआई ने इंटरपोल के जरिये प्रभदीप के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने में कामयाब रहा. प्रभदीप को जब अजरबैजान की राजधानी बाकू में गिरफ्तार किया गया तब भारतीय अधिकारियों ने उसके प्रत्यर्पण की कानूनी कोशिशें तेज की और उसे अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया.

प्रभदीप सिंह और उसके गिरोह के खिलाफ दिल्ली में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई केस दर्ज किए जा चुके हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए वो वांछित अपराधी था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रभदीप सिंह अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का मुख्य साजिशकर्ता है.

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