CUET UG 2026: NTA ने कहा-आधार व कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट रखें, मई 2026 में होगी परीक्षा
CUET UG के आवेदन में आधार कार्ड में नाम व जन्मतिथि का दसवीं-बोर्ड के सर्टिफिकेट के अनुरूप होना जरूरी है.
Published : December 5, 2025 at 3:48 PM IST
कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) अगले साल मई में देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) लेगी. इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया https:// cuet.nta.nic.in/ पर शुरू की जाएगी. कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन में असुविधा नहीं हो, इसलिए एनटीए ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिशा निर्देश दिए. इसमें यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटी कार्ड (UDID), आधार कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट रखने की सलाह कैंडिडेट को दी गई है.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनटीए ने ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन साल 2026 में जनवरी के बाद इसे शुरू किया जा सकता है. नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट का आधार कार्ड में नाम व जन्मतिथि का दसवीं-बोर्ड के सर्टिफिकेट के अनुरूप होना जरूरी है. आधार कार्ड पर पिता का नाम व पता ठीक होने के साथ कैंडिडेट का नवीन फोटोग्राफ होना जरूरी है. कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि आधार कार्ड को जांच लें. जरूरत होने पर अपडेट करा लें क्योंकि इसमें एक माह का समय लग जाता है. इसी तरह से दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यूडीआईडी का वैलिड, अपडेट व रिन्यूड होना जरूरी है. साथ ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी-एसटी सर्टिफिकेट भी वैलिड व अपडेटेड होना आवश्यक हैं.
देव शर्मा ने बताया कि साल 2025 में सीयूईटी यूजी एग्जाम के जरिए 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला था. इनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय 47, स्टेट 42, डीम्ड 35 और प्राइवेट 174 थे जबकि 10 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी थे. इसमें करीब 14 लाख आवेदन आए थे. परीक्षा आवेदन भी मार्च में शुरू हुए.