NTA वापस करेगा 300 करोड़ फीस, ऐसे विद्यार्थियों को पेरेंट्स नहीं छोड़े अकेला

NTA वापस करेगा 300 करोड़ फीस, ऐसे विद्यार्थियों को पेरेंट्स नहीं छोड़े अकेला
ऐसे विद्यार्थी जो सफलता को हाथ से खिसकते देख रहे हैं, उनके अभिभावक व विद्यार्थी से अलग नहीं रहें.
Published : May 12, 2026 at 9:58 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है. यह परीक्षा अब दोबारा आयोजित होगी. हालांकि देश भर के लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं, जो अपने आप को सफलता के नजदीक मान रहे थे. अब उन्हें दोबारा परीक्षा से गुजरना होगा. इसको लेकर कुछ कैंडिडेट्स के मन में तनाव भी आ सकता है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कैंडिडेट की जमा की गई रजिस्ट्रेशन फीस भी विद्यार्थियों को लौटा दी जाएगी, जो लगभग 300 करोड़ रुपए है.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को बेहतरीन अंक आने का पूरा भरोसा है, वे इस समय भावनात्मक तौर पर कमजोर हो सकते हैं. सफलता को हाथ से खिसकते देख रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावक व विद्यार्थी से अलग नहीं रहें. विशेषकर शाम के समय उन्हें अकेला नहीं छोड़ें. रात के समय विद्यार्थी को अकेला नहीं सोने दें. अकेला होने के किसी भी बहाने को सफल नहीं होने दें. व्यवहार बदलाव का विशेष ध्यान रखें. यह दिखाई देने पर एक्सपर्ट से सम्पर्क करें.
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ऐसे लक्षणों पर रखें ध्यान: देव शर्मा ने बताया कि अगर विद्यार्थी गुमसुम रहे, बातचीत करना बंद कर दे. खाने–पीने में ना–नुकुर करे, तो ये गंभीर लक्षण हैं. इन पर गौर करें और सावधानी बरतें. पेरेंट्स ऐसे विद्यार्थियों को मोटिवेट भी करें. परीक्षा रद्द होने पर पेरेंट्स निराश नहीं हों, वे बच्चे को अपनी परीक्षा के लिए दोबारा तैयारी करवाना शुरू कर दें. उन्हें कहें कि इस बार मौका मिला है, पहले से बेहतर स्कोर भी कर सकते हैं.
In continuation of its press release dated 10 May 2026, the National Testing Agency wishes to inform candidates, parents, and members of the public of the following decisions taken in respect of NEET (UG) 2026. NTA had, on 8 May 2026, referred the matters then under consideration…— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 12, 2026
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एनटीए वापस करेगा 300 करोड़: देव शर्मा ने बताया कि कैंडिडेट की जमा की गई रजिस्ट्रेशन फीस भी विद्यार्थियों को लौटा दी जाएगी. यानी करीब 300 करोड़ फीस रिफंड कर दी जाएगी. परीक्षा के लिए जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 1700 रुपए रखा गया है. जबकि ईडब्ल्यूएस व ओबीसी कैटेगरी के लिए 1600 रुपए रखा गया है. वहीं एससी-एसटी विद्यार्थियों के लिए यह फीस 1000 रुपए है. ऐसे में ओबीसी और जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों की संख्या करीब 70 फीसदी रहती है. इस अनुसार प्रति कैंडिडेट अगर फीस देखी जाए, तो औसत 1400 के अनुसार आएगी. परीक्षा में 22.79 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इसके अनुसार करीब 300 करोड़ से ज्यादा फीस विद्यार्थियों की वापस होगी.