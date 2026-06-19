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NEET UG RE-EXAM 2026: तैयारियों का अंतिम जायजा लेगी NTA, देशभर में होगा मॉक ड्रिल

NEET UG RE-EXAM से पहले शनिवार को मॉक ड्रिल ( IMAGE SOURCE: PTI )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) 21 जून 2026 को होने वाली NEET UG RE-EXAM से पहले शनिवार को देशभर में मॉक ड्रिल करेगी. इस अभ्यास का उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई और परीक्षा केंद्रों पर समन्वय की तैयारियों को अंतिम रूप से परखना है. एनटीए और राज्य प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो. पांच हजार से अधिक केंद्रों पर होगी तैयारी की जांच देश के 551 शहरों में बने 5 हजार से अधिक परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल के जरिए परीक्षा दिवस जैसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी. विदेश में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र पहुंचाने, सुरक्षा जांच, प्रवेश व्यवस्था, निगरानी और आपातकालीन प्रबंधन जैसी प्रक्रियाओं का परीक्षण किया जाएगा. इसमें केंद्र अधीक्षक, जिला प्रशासन, पुलिस, अर्धसैनिक बल और अन्य संबंधित एजेंसियां शामिल होंगी. एनटीए ने इस बार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की है. केंद्रों को बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता की संभावना को खत्म किया जा सके. सुरक्षा व्यवस्था तीन स्तरों पर काम करेगी पहला स्तर: बाहरी स्तर पर जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की निगरानी दूसरा स्तर: राज्य पुलिस और राज्य स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी तीसरा स्तर: परीक्षा केंद्र के अंदर केंद्र सरकार की विशेष सुरक्षा टीम और केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी अर्धसैनिक बलों और पुलिस की बड़ी तैनाती अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक स्तर की अलग-अलग जिम्मेदारी तय की गई है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करीब दो से ढाई लाख पुलिसकर्मियों और बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं. एनटीए ने परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी के लिए हजारों सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाने की व्यवस्था की है जिससे किसी भी प्रकार की नकल या तकनीकी गड़बड़ी को रोका जा सके. 15 हजार से अधिक कर्मियों को विशेष जिम्मेदारी