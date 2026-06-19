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NEET UG RE-EXAM 2026: तैयारियों का अंतिम जायजा लेगी NTA, देशभर में होगा मॉक ड्रिल

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून 2026 को होने वाली NEET UG RE-EXAM से पहले शनिवार को देशभर में मॉक ड्रिल करेगी.

NEET UG RE-EXAM 2026
NEET UG RE-EXAM से पहले शनिवार को मॉक ड्रिल (IMAGE SOURCE: PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 19, 2026 at 1:39 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) 21 जून 2026 को होने वाली NEET UG RE-EXAM से पहले शनिवार को देशभर में मॉक ड्रिल करेगी. इस अभ्यास का उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई और परीक्षा केंद्रों पर समन्वय की तैयारियों को अंतिम रूप से परखना है. एनटीए और राज्य प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो.

पांच हजार से अधिक केंद्रों पर होगी तैयारी की जांच

देश के 551 शहरों में बने 5 हजार से अधिक परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल के जरिए परीक्षा दिवस जैसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी. विदेश में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र पहुंचाने, सुरक्षा जांच, प्रवेश व्यवस्था, निगरानी और आपातकालीन प्रबंधन जैसी प्रक्रियाओं का परीक्षण किया जाएगा. इसमें केंद्र अधीक्षक, जिला प्रशासन, पुलिस, अर्धसैनिक बल और अन्य संबंधित एजेंसियां शामिल होंगी. एनटीए ने इस बार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की है. केंद्रों को बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता की संभावना को खत्म किया जा सके.

सुरक्षा व्यवस्था तीन स्तरों पर काम करेगी

पहला स्तर: बाहरी स्तर पर जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की निगरानी

दूसरा स्तर: राज्य पुलिस और राज्य स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी

तीसरा स्तर: परीक्षा केंद्र के अंदर केंद्र सरकार की विशेष सुरक्षा टीम और केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी

अर्धसैनिक बलों और पुलिस की बड़ी तैनाती

अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक स्तर की अलग-अलग जिम्मेदारी तय की गई है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करीब दो से ढाई लाख पुलिसकर्मियों और बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं.

एनटीए ने परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी के लिए हजारों सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाने की व्यवस्था की है जिससे किसी भी प्रकार की नकल या तकनीकी गड़बड़ी को रोका जा सके.

15 हजार से अधिक कर्मियों को विशेष जिम्मेदारी

प्रश्नपत्रों को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को वापस संग्रह केंद्रों तक लाने की जिम्मेदारी 15 हजार से अधिक प्रशिक्षित कर्मियों और सुरक्षा बलों को सौंपी गई है. मॉक ड्रिल के दौरान इन व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी.

22.80 लाख छात्रों ने कराया पंजीकरण

इस वर्ष NEET UG 2026 के लिए 22.80 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है. बड़ी संख्या में छात्रों ने अपने परीक्षा केंद्रों में बदलाव भी कराया है. एनटीए के अनुसार अधिकांश उम्मीदवारों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं. परीक्षा को भी दो दिन बाकी हैं और 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियोंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है.

12 राज्यों के छात्रों को परिवहन और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध कराने का निर्देश

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों के लिए परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें, ट्रैफिक प्रबंधन और विशेष सहायता केंद्र भी संचालित किए जाएंगे.

बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष जोर

हाल ही में हुई उच्चस्तरीय बैठकों में परीक्षा केंद्रों पर कूलिंग जोन, पेयजल, बिजली, बैकअप जनरेटर, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष सहायता व्यवस्था की गई है जिससे वह बिना किसी बाधा के परीक्षा दे सकें.

निष्पक्ष परीक्षा कराने पर एनटीए का फोकस

एनटीए का कहना है कि मॉक ड्रिल के जरिए परीक्षा दिवस से पहले हर छोटी-बड़ी व्यवस्था की जांच की जाएगी. उद्देश्य यह है कि 21 जून को होने वाली NEET UG RE-EXAM पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो तथा सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके.

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