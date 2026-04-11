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JEE Main 2026: प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी, 13 अप्रैल तक चैलेंज का मौका

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE Main 2026) के दूसरे सेशन की परीक्षाएं 8 अप्रैल को खत्म हो गई थीं. इसके बाद पेपर-1 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग(BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (B Tech) को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. विद्यार्थी इन्हें आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. शिक्षा विशेषज्ञ देव शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों को वेबसाइट पर लॉगिन करके ही अपना रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करनी होगी.

अप्रैल तक कर सकेंगे चैलेंज: देव शर्मा ने बताया कि कैंडिडेट्स के लिए चैलेंज विंडो भी खोल दी गई है. इसके तहत विद्यार्थी 13 अप्रैल रात 11:50 बजे तक प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. प्रत्येक प्रश्न पर 200 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी. इससे पहले 9 अप्रैल को NTA ने सभी 9 शिफ्टों के प्रश्न पत्र जारी कर दिए थे. दूसरे सेशन में BE/BTech के लिए करीब 11.23 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से लगभग 11.10 लाख ने परीक्षा दी. सभी परीक्षार्थियों की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी की गई है.

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