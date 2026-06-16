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NEET UG में पेपर लीक को लेकर बड़ा दावा, 'पेपर पूरी तरह से सुरक्षित, अफवाहों से बचें'

पटना: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. 21 जून को नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर NTA ने संदिग्ध गतिविधियों और फर्जी पेपर लीक के दावों की रिपोर्ट करने के लिए एक नया पोर्टल (https://innovateindia.mygov.in/neet-ug-2026) लॉन्च किया है.

NTA ने लॉन्च किया नया पोर्टल: इस पोर्टल के माध्यम से छात्र, अभिभावक, कोचिंग संस्थान और आम नागरिक किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे. एनटीए की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है.

यूज़र्स घटना के नेचर, जिस प्लेटफॉर्म या चैनल पर इसे देखा गया, घटना की तारीख और समय के बारे में डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं, और जहां भी उपलब्ध हो, स्क्रीनशॉट, लिंक या डॉक्यूमेंट्स जैसे सपोर्टिंग सबूत अपलोड कर सकते हैं.

NTA ने लॉन्च किया नया पोर्टल (ETV Bharat)

परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित: एजेंसी का कहना है कि परीक्षा से पहले कई बार सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने, उत्तर कुंजी बेचने या परीक्षा में सफलता दिलाने के नाम पर भ्रामक संदेश प्रसारित किए जाते हैं. ऐसे मामलों पर नजर रखने और समय रहते कार्रवाई करने के लिए यह समर्पित शिकायत मंच शुरू किया गया है.

पोर्टल में कोई भी कर सकता है शिकायत: पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति परीक्षा से जुड़ी संदिग्ध जानकारी, फर्जी वेबसाइट, संदिग्ध मैसेज, पेपर लीक के दावे या अन्य अनियमितताओं की सूचना दे सकता है. एनटीए ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त शिकायतों की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर कार्रवाई भी की जाएगी.

विशेष सावधानी बरतने की अपील: एजेंसी का मानना है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने में छात्रों और अभिभावकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है. एनटीए ने अभ्यर्थियों और उनके परिवारों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले किसी भी व्यक्ति, संस्था या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास प्रश्नपत्र या आधिकारिक उत्तर उपलब्ध नहीं हो सकते.