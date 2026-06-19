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NEET UG RE-EXAM 2026: एडमिट कार्ड और व्हाट्सऐप अपडेट को लेकर NTA की एडवाइजरी, फर्जी संदेशों के लिए भी चेताया

NTA ने 21 जून 2026 को होने वाली NEET UG RE-EXAM से पहले अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा और सूचना संबंधी सलाह जारी की है

NEET UG RE-EXAM 2026
एडमिट कार्ड और व्हाट्सऐप अपडेट को लेकर NTA की एडवायजरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 19, 2026 at 10:05 AM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को होने वाली NEET UG RE-EXAM से पहले अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा और सूचना संबंधी सलाह जारी की है. एजेंसी ने बताया है कि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, परीक्षा केंद्र की जानकारी और अन्य जरूरी अपडेट SMS, ई-मेल तथा व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजे जा रहे हैं. साथ ही अभ्यर्थियों को साइबर ठगी और फर्जी संदेशों से सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है. NTA ने स्पष्ट किया है कि केवल आधिकारिक माध्यमों से भेजे गए संदेशों पर ही भरोसा करें. उम्मीदवारों को मिलने वाला SMS “NICPEP” नामक आधिकारिक सेंडर आईडी से आएगा. वहीं ई-मेल केवल no-reply.neet.nta@nic.in से भेजा जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह किसी भी अन्य नंबर, ई-मेल या सोशल मीडिया अकाउंट से मिले संदेशों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही मान्य समझें.

व्हाट्सऐप पर अपडेट

NTA ने पहली बार अभ्यर्थियों को व्हाट्सऐप के माध्यम से भी परीक्षा और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी भेजना शुरू किया है. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि आधिकारिक व्हाट्सऐप संदेश केवल +91 78279 80287 नंबर से भेजे जाएंगे. इसके साथ उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि व्हाट्सऐप पर ब्लू वेरिफाइड टिक और “National Testing Agency” नाम दिखाई देना चाहिए. यदि किसी नंबर पर ब्लू टिक नहीं है, तो वह NTA का आधिकारिक अकाउंट नहीं माना जाएगा, भले ही उसमें एजेंसी का नाम लिखा हो. यह केवल सूचना चैनल है.

NTA ने स्पष्ट किया है कि व्हाट्सऐप चैनल केवल सूचना प्रसारित करने के लिए है. एजेंसी किसी भी उम्मीदवार से व्हाट्सऐप पर जवाब देने, OTP साझा करने, व्यक्तिगत जानकारी देने या किसी प्रकार का भुगतान करने के लिए नहीं कहेगी. यदि कोई व्यक्ति या अकाउंट NTA के नाम पर ऐसी मांग करता है तो उसे धोखाधड़ी माना जाए.

एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें. एजेंसी ने दोहराया है कि NEET UG RE-EXAM 2026 से संबंधित सभी आधिकारिक दस्तावेज और सूचनाएं केवल neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह वेबसाइट का पता स्वयं ब्राउजर में टाइप करें और किसी फॉरवर्ड किए गए लिंक या संदिग्ध वेबसाइट पर क्लिक न करें. NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि 3 मई 2026 को जारी किया गया पुराना एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं है. पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा.

एजेंसी ने कहा-

- NTA कभी भी किसी प्रकार का भुगतान नहीं मांगता

- प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी साझा नहीं करता

- “पेपर लीक” या “गुप्त सामग्री” उपलब्ध नहीं कराता

- किसी लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजता

- OTP या व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता

संदिग्ध संदेश मिलने पर तुरंत करें शिकायत

यदि किसी उम्मीदवार को संदिग्ध कॉल, SMS, ई-मेल या व्हाट्सऐप संदेश मिलता है तो वह इसकी शिकायत innovateindia.mygov.in/neet-ug-2026 पर कर सकता है. इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके या cybercrime.gov.in पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. NTA ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वह सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों, फर्जी दावों और भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें. परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी केवल आधिकारिक माध्यमों से ले और अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करें. एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वह समय पर अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, परीक्षा केंद्र की जानकारी जांच लें और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हों.

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