ETV Bharat / state

JEE Main 2026: टाई ब्रेकिंग नियम बरकरार, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को मिल सकती है AIR-1

JEE Main 2026 के लिए NTA ने आवेदन शुरू किए. टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं.

JEE MAIN 2026
फॉर्म फिलिंग सेंटर पर जेईई मेन के आवेदन करते कैंडिडेट (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) का आयोजन जनवरी और अप्रैल माह में करेगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं. 31 अक्टूबर से सोमवार तक चार दिनों में इसके लिए 1.2 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है. जारी इनफॉरमेशन बुलेटिन के अनुसार टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में इस बार भी बीते सालों की तरह ही ऑल इंडिया रैंक वन पर एक से अधिक कैंडिडेट्स आएंगे. जेईई मेन परीक्षा में हर साल 100 परसेंटाइल वाले कैंडिडेट को ही यह रैंक मिलती है. बीते 7 सालों में 239 कैंडिडेट्स यह रैंक लेकर आए हैं.

सर्टिफिकेट में मांगा अधिकारी का नाम: निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि दो स्टूडेंट्स का एनटीए स्कोर बराबर आने पर ऑल इंडिया रैंक देने के लिए टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया लगाया जाता है, जिससे उन्हें ये रैंक एलॉट की जाती है. अमित आहूजा का कहना है कि जेईई मेन आवेदन के दौरान ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी का सामना करना होगा. जेईई मेन के आवेदन के दौरान सर्टिफिकेट आईडी व इश्यू डेट के साथ प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम भी मांगा गया है. ये जानकारियां दिए बिना आवेदन करना संभव नहीं हो सकेगा. वहीं, जिन कैंडिडेट्स के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो विद्यार्थी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन कर रिसिप्ट से आवेदन कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- JEE Main 2026: ऑनलाइन आवेदन शुरू, 27 नवंबर लास्ट डेट... यहां देखें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

इस तरह का रहेगा टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया

  • कैंडिडेट का सब्जेक्ट्स वाइज एनटीए स्कोर देखा जाएगा.
  • जिसमें सर्वप्रथम मैथ्स का एनटीए स्कोर देखा जाएगा.
  • मैथेमेटिक्स में टाई लगने पर फिजिक्स का एनटीए स्कोर देखा जाएगा.
  • इनमें टाई होने पर केमिस्ट्री का एनटीए स्कोर देखा जाएगा.
  • फिर भी टाई होने पर सभी विषयों में कम नेगेटिव मार्किंग देखी जाएगी.
  • यह भी टाई होने पर मैथेमेटिक्स में नेगेटिव स्कोर देखा जाएगा.
  • इसके बाद फिजिक्स में कम नेगेटिव स्कोर को देखा जाएगा.
  • बाद में केमिस्ट्री में कम नेगेटिव स्कोर को लिया जाएगा.
  • इन सब पैरामीटर्स में भी टाई लगने पर इन सभी कैंडिडेट्स को AIR-1 व कैटेगरी रैंक दे दी जाएगी.

इसे भी पढ़ें- JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

बीते 5 सालों में 100 परसेंटाइल लाने वाले कैंडिडेट की संख्या

साल 100 परसेंटाइल वाले कैंडिडेट्स
202524
202456
202343
202224
202144
202024
201924

TAGGED:

NTA ने आवेदन शुरू किए
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा
टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया बरकरार
JEE MAIN 2026
TIE BREAKING CRITERIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

डेढ़ साल, तीन फाइनल, तीन ट्रॉफी, भारत ने तीनों बार दक्षिण अफ्रीका को धोया

वर्ल्ड चैंपियन भारत पर हुई पैसों की बरसात, दक्षिण अफ्रीका हार के बाद भी हुआ मालामाल, जानिए किसे मिले कितने करोड़?

प्रेग्नेंसी के दौरान इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, मां और बच्चे दोनों के लिए हो सकते हैं खतरनाक

जूली का आरोप, हमने किया 80 लाख पशुओं का बीमा, बीजेपी ने डिटेल हटाई, फिर किया 20 लाख का रजिस्ट्रेशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.